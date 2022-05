Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Tägliche Lesetipps für die Wartezeit:

PS5 kaufen am 31. Mai – Wo gibt es Angebote?

Update 31. Mai, 08:32 Uhr: Und es gibt noch weitere News aus dem PlayStation-Kosmos:

Die neuen Spiele für PS Plus Juni 2022 werden am 01. Juni offiziell vorgestellt. Doch durch einen Leak ist wohl schon jetzt bekannt, was ihr auf der PS5 und PS4 erwarten dürft. Spoiler: das erfolgreichste PS4-Spiel aller Zeiten ist auch dabei. MeinMMO stellt euch die 3 Titel vor.

Update 31. Mai, 08:25 Uhr: Guten Morgen an alle.

Der gestrige Wochenstart verlief sehr ruhig. Hoffen wir, dass sich das heute nun endlich wieder ändert und es mehr um die Verfügbarkeit der PS5 zu berichten gibt.

In other News: In der Nacht von Donnerstag, 02. Juni, auf Freitag läuft die nächste große „State of Play“ von PlayStation. Bei dem Event zeigt Hersteller Sony neue Trailer und Infos zu kommenden Blockbustern auf der PS5 und PS4. Durch einen Leak ist der mögliche Ablauf der Veranstaltung wohl schon bekannt.

Und außerdem läuft auch die sog. Days of Play-Aktion im PlayStation Store und bei den Sony-Partnern noch bis zum 8. Juni 2022. Im Rahmen dieser Aktion bekommt ihr PlayStation-Games und -Zubehör zum reduzierten Preis.

Folgende Angebote aus den letzten Tagen sind weiterhin verfügbar:

Und falls ihr euch auch für die Xbox Series X interessiert, Media Markt und Saturn haben beide noch Konsolen übrig.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.