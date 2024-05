Ein beliebtes RPGs auf Steam bietet mehr Spielzeit als Baldur’s Gate 3, bekommt jetzt finalen DLC

Das Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt im Juni seinen letzten DLC auf Steam. Damit ist das Spiel dann vollständig, obwohl es jetzt schon über 100 Spielstunden bietet.

Was ist das für ein Spiel? Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der zweite Teil der Pathfinder-Reihe, die von Owlcat entwickelt wird. Aktuell hat das Spiel auf Steam insgesamt 83 % positive Bewertungen.

Das Konzept und Setting basiert auf dem gleichnamigen Pen & Paper. Dieses ist selbst wiederum eine Weiterentwicklung von Dungeons & Dragons und deutlich komplexer.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Kreuzfahrers in der Welt Glorian. Eure Aufgabe ist es, diese davor zu bewahren mit dem Reich der Dämonen zu verschmelzen. Dabei sollt ihr besondere Kräfte entwickeln, die man fast schon als göttlich bezeichnen könnte.

Im Hauptspiel stehen euch bereits 25 Klassen und 12 Völker zur Verfügung, um euren Charakter zu erstellen.

Eure Entscheidungen im Spiel führen zu verschiedenen Ergebnissen und können sogar die Haupt-Handlung beeinflussen. Es soll auch ein geheimes Ende geben.

Wann erscheint der DLC? Am 13. Juni 2024 soll jetzt der finale DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Steam erscheinen. Damit liefert euch das Spiel dann nach über 100 Spielstunden immer noch neue Inhalte:

Besitzern des Season Pass 2 soll der DLC am Release-Tag dann direkt zur Verfügung stehen. Andere Spieler können sich den DLC auf Steam bereits auf ihre Wunschliste setzen.

Mit einer gesamten Spielzeit von ca. 212 Stunden übertrumpft das Rollenspiel sogar ohne DLC schon das umfangreiche Baldur’s Gate 3. Das bietet euch insgesamt „nur“ ca. 158 Stunden Spielzeit.

Welche neuen Inhalte wird es geben? Wie der Trailer jetzt ankündigt, erwarten euch mit dem DLC einige neue Inhalte in der Welt von Pathfinder: Wrath of the Righteous. Eure Reise führt euch zurück an den Anfang in die Stadt Kenabres wo ihr ein Fest inklusive Feuerwerk besuchen könnt, um eure Siege zu feiern und mit euren Freunden und Geliebten eine schöne Zeit zu verbringen.

Mehr zwischenmenschliche Beziehungen im DLC

Dabei verspricht das DLC einige neue Inhalte:

Neue Abenteuer in Kenabres und eine neue feindliche Festung

Persönliche Events mit euren Begleitern, ganz außerhalb von Kämpfen und Gefahren

Ein neues romantisches Event mit allen Romanzen

Eine Arena, in der ihr eure Stärke gegen mystische Gegner beweisen könnt

11 neue Archetypen, eine neue Waffe und die Fähigkeit von einer Waffe in der Hand zu zwei Waffen in beiden Händen zu wechseln

Vollständig vertonte Dialoge

Pathfinder lohnt sich vor allem für Spieler, die schon das Pen & Paper lieben und für Fans von Baldur’s Gate 3, die vielleicht in eine ähnliche Welt eintauchen wollen. Allerdings ist Pathfinder nicht das einzige Spiel, welches sich als gute Alternative zu Baldur’s Gate 3 anbietet: 8 Spiele wie Baldur’s Gate 3 auf PC, PS5, Xbox – Das könnt ihr zocken, wenn ihr mit dem RPG fertig seid