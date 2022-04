Mit Cinderstone Online soll 2022 ein niedliches Sandbox-MMORPG starten. Vieles erinnert an ArcheAge, jedoch in einer farbenreichen Grafik.

Was denkt ihr? Was hat der PlayStation-Besitzer mit seiner Konsole angestellt, dass sie einen Bomben-Alarm auslöst?

Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Bombe um eine alte PlayStation-Konsole handelte. Die Konsole war in einem so schlechten Zustand, derart alt und kaputt, dass sie auf den Röntgen-Bildern wie eine Bombe aussah.

Was ist da genau passiert? Ein PlayStation-Spieler wollte mit seiner Konsole im Gepäck durch die Sicherheitsprüfung am Flughafen.

Doch am Flughafen war vorerst Endstation, denn die Gaming-Konsole sorgte dafür, dass hunderte Menschen am Flughafen von Boston evakuiert werden mussten.

Eine PlayStation-Konsole sorgte in Boston, USA, für eine Menge Wirbel. Teile des Flughafens mussten evakuiert werden, weil die Konsole von Sony in einem so schlechten Zustand war, dass Flughafen-Mitarbeiter das Gerät für eine Bombe hielten.

