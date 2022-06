CoD: Modern Warfare 2 erscheint wohl tatsächlich auf Steam – Neuer Trailer reißt Fans mit

Das Survival-MMO Path of Titans bringt einen eigenen Spin in die Dinosaurier-Spiele. Hier könnt ihr selbst ein Dino sein und ums Überleben kämpfen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

In den Kommentaren kommt das kurze, aber stimmungsvolle Video gut an:

Erst zum Ende zieht die Musik kurz an – genau dann, wenn das Licht durch die geöffneten Türen in den Transporter bricht und das Team in die Schlacht zieht.

Zu sehen ist die Taskforce 141, die auch die Hauptrolle im neuen Spiel einnehmen soll. Captain Price und seine Truppe sind in einem dunklen Transporter auf dem Weg in Richtung Schlachtfeld – begleitet von schwerfälliger, emotionaler Musik.

Weitere Infos dürften aber nicht zu lange auf sich warten lassen: Denn in dem Trailer wird erklärt, dass die offizielle Enthüllung des Spiels am 08. Juni stattfindet.

Das letzte Call of Duty auf Steam war „WWII“ aus dem Jahr 2017. Eine Rückkehr wäre also überfällig.

2022 steht mit Call of Duty: Modern Warfare 2 der nächste Ableger der Shooter-Reihe an. Nun erschien ein neuer Teaser-Trailer – und rief sogar Steam auf den Plan.

