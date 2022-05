Neue MP H4 Blixen kommt raus, wird sofort Top-Waffe in CoD Warzone – Starkes Setup für euren Nahkampf

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Nach den zahlreichen Waffen-Änderungen in Mid-Season 3 verloren die alten Meta-Waffen an Boden und der Neueinsteiger H4 Blixen steigt ganz oben bei den Nahkampf-Waffen ein.

Was ist das für eine Waffe? Die H4 Blixen ist eine MP mit großer Vielseitigkeit, die sehr gut zu Call of Duty: Warzone passt. Durch ihre Aufsätze lassen sich starke Setups für den direkten Nahkampf bauen, aber auch Sniper-Support-Setups mit etwas mehr Reichweite.

Die H4 Blixen kam in Mid-Season 3 / 2022 zu Call of Duty: Warzone und begeistert ab Tag 1 die Kritiker. Experten sehen die Maschinenpistole sofort in der Waffen-Meta und teilweise sogar direkt als beste MP. MeinMMO gibt Tipps zum Freischalten, zeigt ein starkes Setup und gibt eine Einschätzung zur Waffe.

