Vergesst den Herzschlagsensor in CoD Warzone – Ein taktisches Item ist jetzt deutlich besser

Was macht die Schnappschuss-Granaten so gut? Ihr werft die Ausrüstung ähnlich wie eine Granate und in einem Umkreis von 25 Metern sind alle Gegner kurz hervorgehoben, sogar durch Wände hindurch.

Warum hat der Herzschlagsensor ausgedient? Spätestens seit der Einführung der neuen Map Caldera in Call of Duty: Warzone geht die Beliebtheit des Items immer weiter zurück. Das Teil wurde generft und andere Dinge gebufft.

Der Herzschlagsensor war lange Zeit das Top-Item bei der taktischen Ausrüstung in Call of Duty: Warzone . Nach etlichen Änderungen sieht die Lage jetzt anders aus. Wollt ihr trotzdem nicht auf die Vorteile des Sensors verzichten, gibt es eine sehr starke Ausweich-Ausrüstung.

