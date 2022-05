Der eine Fehler, den CoD Warzone gemacht hat und der jetzt viele Spieler kostet

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wir möchten auch von euch wissen, was ihr von dem Thema haltet. Welche Fehler hat Warzone eurer Meinung nach gemacht? Kann ein Nachfolger am Erfolg anknüpfen? Lasst uns gern ein Kommentar da.

Auch hier lässt sich der Bogen zur Fehleinschätzung schlagen, dass Warzone nicht so erfolgreich wird. Free2Play-Spiele sind bekannt dafür, mehr Cheater anzuziehen, weil die Kosten für das Spiel bei einem Bann nicht so hoch sind.

Call of Duty im schlechtesten Zustand seit Jahren – Was läuft schief in Warzone & Vanguard?

Das führte dazu, dass Warzone immer mehr an eigenem Charakter verlor. Die Entwickler sagten dazu: „Es fühlt sich nicht mehr wie Modern Warfare an, aber auch nicht wie Black Ops“.

Warzone sollte demnach nur so lange laufen wie CoD MW 2019 – maximal also bis November 2020.

Warzone kam zu einer Zeit, in der quasi der halbe Globus im Lockdown war. Im März 2020 kam Corona so richtig ins Rollen. Das hatte während der Entwicklung wohl niemand auf dem Zettel.

Mit Call of Duty: Warzone versuchte sich CoD erstmals mit einem Free2Play-Titel auf PC und Konsolen. Und was soll man sagen: Warzone ging durch die Decke, übers Dach, bis zum Mond. Das Battle Royale übertraf alle Erwartungen bei Publisher Activision Blizzard.

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone feierte zum Release 2020 fantastische Erfolge, verlor dann aber über die Zeit immer mehr an Anziehungskraft. Das lag zu einem großen Teil an fehlendem, spannenden Content und vielen Problemen im Spiel – was sich auf eine kleine Fehleinschätzung zurückführen lässt.

