CoD Warzone: Ein Typ mietet sich eine mexikanische Band, um jeden seiner Siege zu feiern

Der 5. Mai gilt für manche Mexikaner als Feiertag – der „Cinco de Mayo“. Ein Streamer hat sich das zum Anlass genommen, um sich eine Mariachi-Band ins Wohnzimmer zu stellen und jeden Sieg auf besondere Art zu feiern.

Ein Sieg im kostenlosen Battle Royale CoD Warzone ist für viele Spieler immer noch etwas Besonderes. Für Streamer, die sich sehr viel mit dem Spiel beschäftigen, ist er jedoch fast Routine.

Der Facebook-Streamer „Rexzilla“ zelebriert seine regelmäßigen Siege jedoch noch und hat sich am „Cinco de Mayo“ etwas Verrücktes einfallen lassen: eine Mariachi-Band im Wohnzimmer.

Mariachi-Band spielt zum Sieg am Cinco de Mayo

Wie sieht das aus? Auf Twitter teilte Rexzilla einen Clip der Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Nach einem schwitzigen Sieg auf der kleinen Map Rebirth Island animiert er die Band zum Spielen. Der bekannte Song „La Bamba“ geht direkt ins Ohr und sorgt für eine schöne Stimmung nach dem Win.

Rex war jedoch tatsächlich nicht der erste Warzone-Streamer, der für mexikanischen Flair nach einem Sieg sorgte. Am 27. März feierte bereits „HunterTV“ mit einer Mariachi-Band seine Erfolge:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Habt ihr jetzt Intersse an den beiden Streamern, dann verlinken wir euch hier ihre Streaming-Kanäle:

Was wird am 05. Mai gefeiert? Der Tag ist in Mexico tatsächlich kein nationaler Feiertag. Nur in der Stadt Puebla und Umland gibt es Paraden und größere Feste zum Anlass (via history.com).

In den USA ist das Fest beliebter und wird als ein Tag wahrgenommen, um mexikanische Traditionen zu ehren.

Der Cinco de Mayo geht dabei auf einen Angriff der Franzosen auf die Stadt Puebla zurück, Witte des 19. Jahrhundert. Eine mexikanische Armee konnte den Angriff stoppen und dies führte dazu, dass der 05. Mai in der Region zu einem Feiertag wurde.

Wir möchten wissen, was ihr von solchen Aktionen haltet. Was für eine Band würdet ihr euch ins Wohnzimmer stellen, um einen Sieg zu feiern? Lasst uns gern ein Kommentar da.

