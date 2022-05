Kaputte Sniper erlaubt einfache Kills in CoD Warzone: „Nutzt es, bevor der Nerf kommt“

Elden Rings Community sorgt regelmäßig für schräge Aktionen. In dem Video erzählen wir euch die Geschichte von Let me solo her, dem halbnackten Helden.

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Der Warzone-YouTuber „IceManIsaac“ hat die übertriebene Power der Waffe entdeckt und zeigt in seinem Video, welche Aufsätze ihr für die tödliche Kombination sorgen ( via YouTube.com ). MeinMMO zeigt euch das Setup.

Wie schon in Season 1 ist das Sniper-Gewehr Typ 99 viel zu stark in Call of Duty: Warzone. Eigentlich soll euch das Gewehr im ersten Schadensbereich bei Headshots tödliche Treffern liefern, doch auch Brusttreffer legen eure Feinde.

Call of Duty: Warzone hat mit der neuen Season 3 einiges an den Sniper-Waffen geändert und sich dabei offenbar ein wenig vertan. Das Scharfschützengewehr Typ 99 ist viel zu stark und landet mit den richtigen Aufsätzen One-Shot-Kills bei Brusttreffern. MeinMMO zeigt euch die Details.

