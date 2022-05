Mit Season 3 / 2022 hat sich viel bei der Waffen-Balance von Call of Duty: Warzone getan. Eines hat sich jedoch nicht geändert: Die Maschinenpistole Owen Gun steht im Nahkampf ganz oben an der Nahrungskette. Der Warzone-Experte James „JGOD“ Godoy empfiehlt deswegen 3 unterschiedliche Setups für euren individuellen Spielstil.

Vor dem Start der Season 3 von Call of Duty: Warzone beherrschten besonders die Maschinenpistolen MP40 und die Owen Gun die Nahkämpfe im kostenlosen Battle Royale. Beiden waren dabei ein gutes Stück vor der Konkurrenz.

Nach unzähligen Änderungen bei der Waffen-Balance in Season 3 ist der Abstand nicht mehr so groß, doch die Owen Gun gilt weiter als die beste Maschinenpistole im Spiel.

Doch beim Waffen-Setup kommt es ein wenig darauf an, wie ihr euch selbst als Spieler einschätzt und welche Werte ihr bei einer Waffe am wichtigsten findet. Deswegen hat „JGOD“ gleich 3 Waffen-Setups für die Owen Gun vorgeschlagen und analysiert (via YouTube.com) und MeinMMO zeigt euch seine Ergebnisse.

Season 3 ändert Sniper-Waffen von CoD Warzone radikal – Was ist jetzt Meta?

Owen Gun rockt auch in Season 3

Was macht die Owen Gun so stark? Obwohl einige Aufsätze der Owen Gun Nerfs kassierten, spielt die MP auch in Season 3 eine Hauptrolle.

Die MP liefert kräftigen Schaden, eine ordentliche Kontrolle und kommt dabei mit einer hohen Reichweite im Vergleich zu Klassen-Konkurrenten. Insgesamt ist die Mischung aus Vor- und Nachteilen bei der Owen Gun am ausgeglichensten.

Wenn ihr also nicht unbedingt voll auf Mobilität gehen wollt, dann ist die Owen Gun die aktuell beste Wahl. Sucht ihr Setups für maximale Geschwindigkeit, schaut euch bei den MPs aus Cold War um.

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

CoD Warzone: 1. Owen Gun Setup – Gorenko für die Sicherheit

Geeignete Modi: Rebirth Island / Caldera / Iron Trials

Welche Vorteile liefert das Gorenko-Setup? Solange ihr Treffer beim Gegner landet, beeinflussen die erwischten Trefferzonen nicht eure Time-to-Kill. Ihr könnt Schienbein-Treffer landen und trotzdem von dem starken Schaden profitieren.

Nachteile habt ihr jedoch, wenn ihr die Time-to-Kill durch gezielte Treffer verbessern wollt. Hier müsst ihr nämlich Headshots landen, um Gegner schneller zu erledigen.

CoD Warzone: Owen Gun Setup Gorenko

Mündung: Rückstoß Booster

Lauf: Hockenson 142 schnell

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: M1941 Handstopper

Magazin: 7,62 Gorenko 72-Schuss-Trommel

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Extra 1: Akrobatik

Extra 2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: Hockenson 142mm Rapid

Optic: Slate Reflector

Stock: Removed Stock

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 7.62 Gorenko 72 Round Drum

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Fabric Grip

Perk: Acrobatic

Perk 2: Quick

CoD Warzone: 2. Owen Gun Setup – 9mm für gute Schützen

Geeignete Modi: Rebirth Island / Caldera / Iron Trials

Welche Vorteile liefert das 9mm-Setup? Vertraut ihr auf eure Aiming-Fähigkeiten, dann greift eher zu den 9mm-Magazinen. Wichtig sind hier die Brusttreffer, die eure Time-to-Kill aufpeppen.

Headshots könnt ihr mit diesem Setup komplett ignorieren, denn ihr verursacht auf dem Kopf genauso viel Schaden, wie auf die Brust.

CoD Warzone: Owen Gun Setup 9mm

Mündung: Rückstoß Booster

Lauf: Hockenson 142 schnell

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: M1941 Handstopper

Magazin: 9mm 72-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Extra 1: Akrobatik

Extra 2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: Hockenson 142mm Rapid

Optic: Slate Reflector

Stock: Removed Stock

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 9mm 72 Round Mags

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Fabric Grip

Perk: Acrobatic

Perk 2: Quick

CoD Warzone: 3. Owen Gun Setup – Für Mobilität & Reichweite

Geeignete Modi: Caldera / Iron Trials

Welche Vorteile liefert das 8mm-Setup? Eine interessante Option in Season 3 stellt das Setup der Owen Gun ohne Lauf-Aufsatz dar. Das bringt euch Boni auf eure Anvisier-Geschwindigkeit und Reichweite – erst bei rund 20 Meter geht das Setup in den zweiten Schadensbereich.

Auch dieses Setup richtet sich an bessere Schützen, dich sicher Brusttreffer landen. Fast jeder Treffer auf diese wichtige Trefferzone verbessert eure Time-to-Kill.

CoD Warzone: Owen Gun Setup 8mm

Mündung: Rückstoß Booster

Lauf: –

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: M1941 Handstopper

Magazin: Kurz 8mm 60-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Extra 1: Akrobatik

Extra 2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: –

Optic: Slate Reflector

Stock: Removed Stock

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 8mm Kurz 60 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Fabric Grip

Perk: Acrobatic

Perk 2: Quick

Die Waffen-Meta von Warzone kam mit Season 3 mal wieder in Bewegung. Doch die Owen Gun kann sich behaupten und lässt sich von der Nerfs nicht wirklich beeindrucken.

Doch durch die Anpassungen sind die Maschinenpistolen insgesamt wieder näher zusammengerückt – eure Vorlieben spielen damit wieder eine größere Rolle.

Sucht ihr noch ein paar Alternativen, checkt unsere Liste mit den besten Waffen von CoD Warzone.