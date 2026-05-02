Spieler macht schrecklichen Fehler in Windrose, verhält sich zu sehr wie ein echter Pirat

Ein Spieler sollte für eine Quest in Windrose eine gefangene Person retten. Dafür schmiss er sich in einen Schiffskampf, verlor aber sein Ziel aus den Augen.

Was ist dem Spiel für ein Fehler passiert? Auf Reddit berichtet ein Spieler seine Erfahrungen zur Quest Die Bittere Pille aus Windrose. Im Rahmen der Quest muss ein feindliches Schiff geentert und eine gefangene Person gerettet werden.

Der Spieler habe sich auf die Reise begeben und einen Kampf mit der feindlichen Crew von drei Level-10-Schiffen angefangen. Dabei soll es natürlich zu einem echten Showdown unter Seeräubern gekommen sein. Als er die gegnerischen Piraten besiegte, soll er wieder auf sein eigenes Schiff zurückgesprungen und davongesegelt sein.

Beim Wegsegeln realisierte er, dass er gar nicht die Quest abgeschlossen hat. Er habe erst dann im Tagebuch nachgeschaut und realisiert, dass er mit der gefangenen Person auf dem Schiff hätte reden müssen.

Was hat das zur Folge? Als er den Fehler realisierte, soll bereits das letzte gegnerische Schiff im Wasser versunken sein. Somit konnte er die Quest nicht direkt abschließen.

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Gerettete Person versinkt im Ozean

Kann man die Quest noch abschließen? Auf Reddit berichten andere Spieler, dass ihnen derselbe Fehler passiert sei. Teilweise hätten sie es geschafft, dem sinkenden Schiff hinterher zu springen, mit der gefangenen Person zu reden und rechtzeitig zur Oberfläche zurückzuschwimmen, ohne zu ertrinken.

Einem anderen User sei so etwas ähnliches in einer Multiplayer-Session passiert. Er und ein Freund sollen sich gerade im Dialog mit dem NPC befunden haben, als ein weiteres Mitglied der Crew begann, das Schiff zu versenken.

Der User soll den Dialog übersprungen haben und daraufhin ins Freie geschwommen sein. Sein Kumpel sei dagegen nicht so erfolgreich gewesen.

Solltet ihr dagegen nicht so schnell Reflexe haben wie die beiden User, bleibt euch noch eine weitere Möglichkeit. Ihr könnt einige Zeit warten, bis das Schiff wieder respawnt. Dann ist es euch auch wieder möglich, über der Wasseroberfläche mit dem Gefangenen zu sprechen.

Solltet ihr gerade selbst in Windrose abtauchen und Probleme haben, ist das kein Problem. Auf MeinMMO findet ihr zahlreiche Guides, die euch wichtige Tipps mit an die Hand geben und möglicherweise auch des Rätsels Lösungen für euch finden: Windrose: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht