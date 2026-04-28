Wer auf neue Inhalte für Windrose hofft, muss stark sein – Entwickler enthüllen ihren Plan für die Zukunft

Der Steam-Hit Windrose wird wohl erstmal keine allzu großen Updates mit neuen Inhalten bekommen, da den Entwicklern etwas anderes wichtiger ist.

Warum müssen die Spieler stark sein? In einem Post auf Steam brechen die Entwickler von Windrose, Kraken Express, herunter, was auf die Spieler in nächster Zeit zukommt. Wohl eine der häufigsten Fragen an die Entwickler ist, wann mit dem ersten großen Update mit neuen Inhalten gerechnet werden kann. Die Antwort: in ungefähr 6 Monaten.

Das kann für einige Spieler enttäuschend sein. Schließlich befindet sich Windrose noch im Early Access und hat bislang noch recht wenig zu bieten. Viele Spieler scheinen auch schon die aktuelle Story durchgespielt zu haben, so beschreibt es zumindest Kraken Express.

Allerdings geben die Entwickler auch an, in ein bis zwei Monaten weitere Informationen geben zu können. Momentan befinde sich die Roadmap aber noch in der frühen Planungsphase.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Fehler beheben und dann neue Gebiete entdecken

Was ist der Plan der Entwickler? Anstatt sich also auf neue Inhalte für das Piratenspiel zu freuen, können die Spieler auf etwas anderes hoffen: Bugfixes und Stabilität. Die Entwickler möchten sich nämlich in der nächsten Zeit vor allem damit befassen, das Spiel stabiler und angenehmer für ihre Community zu machen.

Dafür haben sie ein neues Tool (windrose.support) entwickelt, mit dem Spieler leichter mit Problemen im Spiel umgehen können:

Eine immer größer werdende Wissensdatenbank kann Spielern helfen, schon bekannte Probleme zu fixen.

Bugs, die den Spielern im Spielverlauf auffallen, können einfach gemeldet werden.

Spieler können dort zudem Feedback geben und Wünsche für das Spiel äußern.

Das nächste Update wird momentan von den Entwicklern getestet, schreiben sie. Damit sollen unter anderem die Verbindung, Performance und Stabilität verbessert werden.

Kraken Express führt weiter aus, dass sie, sobald sie mit den umfassenden Fehlerbehebungen fertig sind, sich dann darauf konzentrieren würden, neue Biome dem Spiel zuzufügen. Es gibt sogar schon einen Namen für das nächste Gebiet: Ashlands. In das Content-Update soll dann auch das Feedback der Community einfließen.

Auch wenn es demnächst wohl keine allzu vielen neuen Inhalte geben wird, so bietet das Spiel schon jetzt einiges, das es zu entdecken gibt. Falls ihr gerade als Pirat in See gestochen seid, so findet ihr auf MeinMMO alle nützlichen Guides für eine gelungene Seefahrt: Windrose: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht