Windrose: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum Piraten-Abenteuer Windrose von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps für Einsteiger, Builds oder Listen – hier werdet ihr fündig.

In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu Windrose bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

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Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Windrose: Allgemeine Infos, Inhalte & Tipps

Windrose: Talente, Builds und Ausrüstung

Windrose: Ressourcen, Orte und Quests

Windrose: Schiffe, Features und Fraktionen

Wenn euch Windrose gefällt, ihr aber gar nicht genug Seeluft schnuppern könnt, um auch bloß nicht als elende Landratte angesehen zu werden, hält das Jahr voraussichtlich noch eine weitere Überraschung für euch bereit. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte für euch schon einen ersten Eindruck von Corsair Cove gewinnen: Erst hat mich Windrose umgehauen, jetzt kommt noch ein toll aussehendes Piraten-Spiel, aber mit Anno-Vibes