Windrose: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum Piraten-Abenteuer Windrose von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps für Einsteiger, Builds oder Listen – hier werdet ihr fündig.
In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu Windrose bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.
Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, wenn neue Guides und Beiträge bei uns erscheinen. Schaut also immer mal wieder vorbei, wenn ihr etwas sucht.
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Unsere Beiträge findet ihr in folgenden Kategorien:
- Allgemeine Infos, Inhalte & Tipps
- Talente, Builds und Ausrüstung
- Ressourcen, Orte und Quests
- Schiffe, Features und Fraktionen
Windrose: Allgemeine Infos, Inhalte & Tipps
- Multiplayer und Koop – So funktioniert es und das ist möglich
- So könnt ihr auch ohne Host in die Welt eurer Freunde eintauchen
- Mods – Die besten, die ihr derzeit nutzen könnt
- Game Pass – Ist das Spiel im Abo enthalten?
- Nach 3 Stunden habe ich in Windrose mein erstes Schiff und mich hat lange kein Piraten-Spiel so fasziniert
- Wenn ihr in Windrose hart auf die Fresse bekommt, macht ihr vermutlich den gleichen Fehler wie ich
- Spieler bemerkt erst nach 20 Stunden in Windrose, wie man pariert, teilt wertvolle Tipps für Anfänger
- Windrose hat mich so übel vermöbelt, dass ich Alt+F4 gedrückt habe – Jetzt kenne ich meinen Fehler
- Fans von Windrose verlaufen sich im falschen Fandom, doch bereuen diesen Fehler ganz und gar nicht
Windrose: Talente, Builds und Ausrüstung
- Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen
- Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten
- Beste Talente – Diese solltet ihr beim Leveln fokussieren
- Eine der besten Waffen in Windrose ist… ein Fisch
- 5 kurze Tipps, um in Windrose schnell Progress zu machen – So vermeidet ihr sinnlosen Grind
Windrose: Ressourcen, Orte und Quests
- Schießpulver – So bekommt ihr es
- Eisen finden und Barren herstellen
- Tortuga finden – So erreicht ihr die Insel
- Alle wichtigen Schätze finden und Schaufel bekommen
Windrose: Schiffe, Features und Fraktionen
- Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten
- Schnellreise freischalten und Glocken richtig nutzen
- Alle Fraktionen – So farmt ihr Ruf für sie
- Werft bauen – So verwaltet ihr eure Schiffe
- Kanonen ausrüsten – So geht’s bei eurem Schiff
Wenn euch Windrose gefällt, ihr aber gar nicht genug Seeluft schnuppern könnt, um auch bloß nicht als elende Landratte angesehen zu werden, hält das Jahr voraussichtlich noch eine weitere Überraschung für euch bereit. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte für euch schon einen ersten Eindruck von Corsair Cove gewinnen: Erst hat mich Windrose umgehauen, jetzt kommt noch ein toll aussehendes Piraten-Spiel, aber mit Anno-Vibes
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