2026 ist das beste Survival-Jahr seit Langem und 3 neue Hits stehen jetzt schon fest

Fans von Survival-Games haben dieses Jahr einen reich gedeckten Tisch vor sich. Bereits jetzt sind etliche Spiele erschienen, die das Genre bereichern und es stehen noch drei weitere an, von denen wir bereits jetzt wissen, dass sie ordentlich was drauf haben.

Aktuell habt ihr so viele gute Survival-Games zur Auswahl wie schon lange nicht mehr. Bis jetzt, im Juni 2026, sind schon mindestens drei neue Titel erschienen, die ordentlich abgeräumt haben oder als Geheimtipp im Verborgenen schlummern:

Windrose besticht mit einem hervorragenden Piraten-Setting und „vereinfachten“ Survival-Features, die das Spiel deutlich zugänglicher machen. Die Entwickler arbeiten während des Early Access noch an Inhalten, aber schon im Early Access gilt: lange hat mich kein Piraten-Spiel so fasziniert wie Windrose.

In Soulmask sammelt ihr Dorfbewohner wie Pokémon und baut eine eigene Kolonie auf. Das Spiel erschien nach einigen Jahren Entwicklung im April als 1.0-Version.

Mit Witchspire ist ein weiteres Survival-Spiel im Early Access erschienen und tarnt sich fies als schlichtes Cozy-Game im Hexen-Stil, ist aber deutlich härter.

Dazu ist mit Subnautica 2 das meistgewünschte Spiel auf Steam erschienen, zumindest im Early Access. Über 3,5 Millionen Spieler haben sich das Unterwasser-Survival-Game gewünscht. MeinMMO sprach sogar exklusiv mit den Entwicklern über die Faszination an den Tiefen des Meeres.

Wenn aber selbst bei dieser Auswahl noch nichts für euch dabei ist, könnt ihr euch in den folgenden Wochen und Monaten auf weitere Releases freuen, die bereits im Early Access überzeugen konnten.

Video starten Valheim präsentiert Version 1.0 im Trailer, stellt das „Deep North“-Update und das neue Biom vor Autoplay

3 Survival-Games feiern ihren Release, waren schon im Early Access ein Hit

Valheim war der Überraschungs-Hit 2021 und so erfolgreich, dass selbst die Entwickler damals nicht so recht wussten, was da eigentlich passiert ist. Sie haben das Spiel jedoch seitdem stark weiterentwickelt, etwa mit:

neuen Biomen wie den Aschelanden, den Nebellanden und dem kommenden Tiefen Norden

verbesserten Kampf- und Survival-Mechaniken

mehr Bau-Optionen, Landwirtschaft und NPCs

An Valheim wurde so stark poliert, dass Fans schon lange dachten, das Spiel sei fertig. Der offizielle 1.0-Release steht nun aber am 9. September 2026 an. Das Spiel erscheint auf Steam, für PS5, Xbox und Switch 2.

Palworld hat den Erfolg von Valheim 2024 quasi wiederholt. Das urige Spiel im Comic-Stil setzt jedoch mehr auf eine… kreative Methode zur Beschaffung von Arbeitskraft in Form von Pokémon-ähnlichen Monstern. Mit Waffen.

Mit dem 1.0-Release, der bereits am 10. Juli auf Steam, PS5 und Xbox ansteht, kommen neue Pals ins Spiel und so viele Veränderungen, dass die Entwickler dazu raten, lieber neu anzufangen und nicht den alten Spielstand fortzuführen.

Hier haben wir alle Infos zum 1.0-Release von Palworld für euch zusammengefasst.

Nahezu zeitgleich mit Palworld ist damals der „Underdog“ Enshrouded erschienen, ein Survial-Crafting-Game aus Deutschland. Enshrouded setzt mehr auf Erkundung und Rätsel im Stil von The Legend of Zelda mit mystischen Gegnern und einem RPG-artigen Skill-System.

Seit dem Release im Early Access Anfang 2024 hat das Spiel bereits acht große Inhalts-Updates bekommen, darunter eines, das Wasser mit Flüssigkeits-Physik(!) ins Spiel gebracht hat. Die Inhalte reichen jetzt schon locker für weit über 50 Stunden Spielzeit, der Full-Release steht noch 2026 auf Steam sowie für PS5 und Xbox an, bisher aber ohne konkretes Datum.

Ein „kleines“ Update macht aus einer bekannten Größe ein neues Spiel

Als Bonus will ich hier noch Conan Exiles erwähnen. Das ist zwar schon einige Jahre alt und mittlerweile arbeitet Funcom fleißig an Dune: Awakening, aber mit dem Enhanced-Update ist Conan Exiles nochmal deutlich besser geworden, wenn auch kleiner.

Also buchstäblich: das Spiel braucht jetzt weniger als die Hälfte an Speicherplatz auf der Platte. Conan Exiles: Enhanced hat das Survival-Game im Prinzip „nur“ auf eine neue Unreal Engine angehoben mit hübscherer Grafik, besserer Leistung und ein paar Qualitäts-Verbesserungen.

Die, zusammen mit der jahrelangen Politur, haben jedoch dafür gesorgt, dass sich Conan Exiles wie ein neues Spiel anfühlt, das ordentlich poliert wurde. Das Update kam sogar kostenlos für alle Besitzer, obwohl es sich eigentlich um ein vollumfängliches Remaster handelt.

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Ich selbst habe teilweise bis morgens um 6 gezockt und dutzende Stunden ins Spiel investiert, obwohl ich quasi alles schon kannte. Dass es mich so sehr begeistern würde, habe ich nicht erwartet.

Welches neue Survival-Game fandet ihr bisher am besten und auf welches freut ihr euch am meisten? Schreibt gerne einen Kommentar!

Als Fan von Survival-Spielen habe ich lange kein so spannendes Jahr erlebt wie jetzt 2026 und die Highlights kommen sogar erst noch – mein persönliches wird Enshrouded werden, auf das ich mich sehr freue und mit deren Entwicklern wir häufig Kontakt haben. Vielleicht bekomme ich auch wieder Kollegen dazu, mitzuspielen, auch wenn das bei Conan Exiles nur so halb geklappt hat: Boomer trifft in Conan Exiles auf die Gen Z, die Spielerfahrung könnte nicht unterschiedlicher ausfallen