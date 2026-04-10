Enshrouded: Der Survival-Hit aus Frankfurt macht euch im Update viel mächtiger, eure Gegner aber auch

Die Entwickler von Enshrouded haben den ersten Teil ihres großen neuen Updates vorgestellt. Dabei geht es um das neue Kampfsystem des Survival-Spiels.

Was ist das für ein Update? Enshrouded schreitet mit großen Schritten auf seine Vollversion zu. Diese ist geplant für den Herbst 2026 und braucht bis dahin noch einige Updates, die auch grundlegende Dinge verändern.

Für Update 8, Forging the Path, haben die Entwickler sich dem Kampfsystem angenommen, das sich bis zum Release nochmal gewaltig ändern wird.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Enshrouded sehen:

Video starten Wake of the Water bringt haufenweise neue Features zu Enshrouded – und physikalisches Wasser Autoplay

Neues Kampfsystem und bessere Gegner

Was wurde geändert? In ihrem Video zum Update des Kampfsystems haben die Entwickler gleich mehrere verschiedene Punkte vorgestellt. Zunächst gibt es eine neue Attacke, den schweren Angriff. Dieser fügt Gegnern mehr Schaden zu und kostet den Gegner auch Ausdauer.

Neu sind auch die Waffenskills. Diese Spezialmanöver gehören zu jeder Waffenart und können ausgelöst werden, wenn die Treffer-Leiste voll geladen ist. Wer viel Schaden austeilt, darf also noch mächtigere Angriffe durchführen.

Bei den Zweihandwaffen trennen die Entwickler die Großschwerter von den Äxten und Hämmern. Letztere setzten von nun an auf diagonale Angriffe, während die Großschwerter von der Seite geschwungen werden. Neu ist auch der I-Frame, also die Unverwundbarkeitsphase bei der Dodge Roll. Sie ermöglicht besseres Ausweichen und Mobilität in Kämpfen.

Wie sieht es bei den Feinden aus? Nicht nur die Spieler sollen vom neuen Kampfsystem profitieren, sondern auch die Feinde. So haben die Entwickler am Aggro-System gearbeitet, um die Zielwahl der Gegner logischer zu machen.

Das soll zudem auch den Grundstein für ein verbessertes Stealth-System legen, das in Zukunft weiter ausgebaut werden soll. Die Gegner sollen von nun an auch versuchen, Projektilen auszuweichen und sollen seltener an Gebüschen festhängen. Alles in allem werden die Feinde im Spiel also auch gebufft.

Was haben die Entwickler noch angekündigt? Die Entwickler von Enshrouded haben für das Update 8 noch weitere Verbesserungen für ihr Spiel angekündigt. So soll man nicht mehr von Kanten herunterfallen, wenn man sich durch Angriffe bewegt, und die Feinde sollen sich weniger zu den Spielern teleportieren, wenn sie angreifen.

Für ein späteres Update ist zudem der Fokus auf die Magie angekündigt worden, bei dem Crowd Control und Flächenschaden als neue Zauber für den Magier entwickelt werden. Dies wird jedoch nicht in Update 8, sondern für den Full-Release oder danach anstehen.

Enshrouded gilt für viele Fans des Survival-Genres als Diamant, der mit jeder Version besser wird. Dass man jetzt am Kampfsystem feilt und damit nochmal ein Grundstein für den Full-Release im Herbst 2026 schleift, ist nur positiv für die Zukunft des Titels. Was noch für 2026 geplant ist, erfahrt ihr hier: Survival-Spiel aus Deutschland stellt seine neuen Inhalte für 2026 vor, auf einen davon warten Spieler seit genau 2 Jahren