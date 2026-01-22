Survival-Spiel aus Deutschland stellt seine neuen Inhalte für 2026 vor, auf einen davon warten Spieler seit genau 2 Jahren

Das Team von Keen Games, die Entwickler hinter dem deutschen Survival-Hit Enshrodued, haben die Roadmap für 2026 gezeigt. Der volle Release wird um etwa ein halbes Jahr verschoben.

Was ist der Anlass? Enshrouded feiert Geburtstag. Seit dem Start im Early Access auf Steam sind mittlerweile 2 Jahre vergangen, in denen das Spiel leider immer noch nicht als Vollversion erschienen ist. Das soll sich mit 2026 ändern, denn im Herbst dieses Jahres ist der vollständige Release geplant.

Das Entwicklerteam hat zum Geburtstag eine Roadmap veröffentlicht, die alle Inhalte für 2026 zeigt. Neben der Nachricht auf Steam gibt es noch ein Video mit Creative Director Antony Christoulakis, das ihr euch auf YouTube ansehen könnt.

Roadmap 2026 für Enshrouded veröffentlicht

Was kann ich erwarten? Spielern wird es in Zukunft möglich sein, ihre eigene Welt mit der Community zu teilen. Außerdem sollen der Questfortschritt sowie das Gameplay über alle Hardwarekonfigurationen verbessert werden.

Zudem wird es zum vollen Release einen neuen Ort mit frischen Gegnern geben. Dann folgt auch endlich der Konsolen-Release für Enshrouded.

Zur Feier des Tages gibt es nicht nur eine neue Roadmap, sondern auch neue Twitch-Drops. Diese könnt ihr dann bei der Jägerin abholen, nachdem Patch 13 veröffentlicht wurde. 

Wann kommen neue Inhalte? Die Roadmap ist in 2 Teile eingeteilt. Das Update 0.8 wird im Frühjahr 2026 erscheinen. Im Herbst 2026 gibt es dann den vollständigen Release zur Version 1.0.

Enshrouded Roadmap
Die Roadmap 2026 für Enshrouded auf Englisch.

Die Entwickler schreiben aber dazu, dass während des Jahres immer noch Updates an der Roadmap vorgenommen werden können. Der Release für den Herbst 2026 ist also nicht in Stein gemeißelt und kann sich immer noch ändern, wenn Pläne in Verzug geraten.

Die Twitch-Drops werden morgen im Laufe des Tages erscheinen.

Alle Inhalte im Überblick

Frühling (Update 0.8)

  • Neues Feature, mit dem Spieler ihre Welt mit der Community teilen können
  • Generelle Verbesserungen, Balancing und Bug Fixes

Herbst (Vollversion 1.0)

  •  Quality-of-Life-Verbesserungen wie besserer Questfortschritt
  •  Flüssigeres Gameplay bei allen Hardwarekonfigurationen
  •  Verbesserungen im Kampf wie einem schlauen Gegnerverhalten oder erhöhter Gegnervarianz
  •  Neue Orte mit frischen Gegnern und Herausforderungen
  •  Konsolen-Release

Alleine im ersten Jahr brachte Enshrouded 6 große Updates heraus. In einem Interview verriet uns Creative Director Antony Christoulakis, dass sich das Team in der Zeit kaum Pausen gegönnt habe: Survival-Spiel aus Deutschland ist ein Hit auf Steam, bringt im 1. Jahr 6 große Updates, Chef verrät uns: „Haben uns nicht viele Pausen gegönnt“

Quelle(n): Steam
