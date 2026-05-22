Nach 80 Stunden in Enshrouded bekämpfe ich meinen Erzfeind weiterhin nur vom Bett aus

Aktuell spielen MeinMMO-Redakteurin Jasmin und MeinMMO-Autorin Johanna in ihrer Freizeit Enshrouded miteinander. Jasmin hat bereits über 80 Stunden im Spiel verbracht, hasst aber immer noch ein Feature wie die Pest.

Nach etwas über 70 Spielstunden entschloss ich mich, mit meiner Kollegin Johanna eine neue Welt in Enshrouded zu starten. In meiner vorherigen Welt habe ich die Story-Missionen des Grundspiels bereits durchgespielt. Doch seitdem sind viele tolle Updates veröffentlicht worden und mein damaliger Spielpartner findet nicht mehr die Zeit, mit mir gemeinsam zu zocken.

Deshalb wollte ich Johanna das Spiel näherbringen. Wir haben bereits zusammen eine kleine Basis gebaut, ein wenig die Welt erkundet und dabei sichtlich Spaß. Auch an den ersten Bauwerken haben wir uns schon versucht und sind dabei teilweise verzweifelt. Letztendlich haben wir es doch immer geschafft, ein Gebäude für jeden NPC zu basteln.

Doch es stand schon von vornherein fest, dass wir eine Gefahr gemeinsam überspringen. Denn auch nach 80 Stunden Spielzeit kann ich es nicht leiden, wenn die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwinden.

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Der wahre Endgegner in Enshrouded ist die Nacht

Sobald es dunkel wird, ist es bei uns ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir uns schnell in unsere Basis zurückziehen. Wir rennen dabei jeder in sein eigenes Bett und überspringen so die Nacht. Denn wenn sich alle Spieler in einer Welt in Enshrouded im Bett befinden, wird die Nacht mit einer 60-fachen Geschwindigkeit abgespielt und dauert nur wenige Sekunden.

Trotz geeigneter Grafikeinstellungen bin ich einfach nachtblind. Ich hasse es, nachts die Gegend zu erkunden und nach bestimmten Dingen Ausschau zu halten, denn:

Man stolpert plötzlich in Gegner, wenn sie nicht gerade leuchten, und kassiert damit meist schon den ersten Schlag.

In der Hektik kann man dann eine Klippe oder Ähnliches übersehen und fällt in einen tiefen Abgrund. Am besten befindet sich dort auch noch Miasma-Nebel, sodass man sich nicht heraus teleportieren kann.

Auf der Suche nach Ressourcen übersieht man diese leicht. Ein Strauch in der Dunkelheit lässt sich kaum vom Schatten der Bäume unterscheiden.

Auch in anderen Survival-Games wie Palworld gehe ich so vor. Dort habe ich teilweise mit einer 5er-Gruppe von Freunden ausgemacht, dass wir nachts immer ins Bett gehen. Allerdings gibt es hier noch den Vorteil, dass man in der Nacht besser die grünen leuchtenden Statuen sieht, die man nutzen kann, um seine Fangchancen zu erhöhen.

In Enshrouded ist die Nacht aber einfach nur nervig und hat mich in der Vergangenheit so manches Mal das Leben gekostet. Einfach nur, weil ich etwas nicht gesehen habe. Irgendwann hilft es nicht mehr, den Grafikregler hochzustellen, oder es sieht merkwürdig aus.

Umso mehr freut es mich, dass ich mit Johanna eine Spielpartnerin gefunden habe, die ebenfalls ins Bett flüchtet, wenn die Dunkelheit hereinbricht.

Dazu sei gesagt: Ich kenne bisher nur die Inhalte aus dem ursprünglichen Spiel. Mit den Updates sollen nachtexklusive Inhalte ins Game gekommen sein, mit denen ich mich aber erst ganz zum Schluss beschäftigen werde, wenn es nichts anderes mehr zu tun gibt.

Kennt ihr das auch mit der Dunkelheit in Spielen, dass ihr dann plötzlich nicht seht? Bei welchen Spielen würdet ihr am liebsten die Nacht überspringen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Wenn Johanna nicht gerade mit mir Enshrouded spielt, ist sie in die Unterwasserwelt von Subnautica 2 versunken. So wie ich mich vor der Nacht in Enshrouded fürchte, so ist die Unterwasserwelt in Subnautica 2 ihr Albtraum: Subnautica 2 macht mir deshalb so viel Spaß, weil ich Angst habe