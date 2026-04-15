Survival-Hit aus Frankfurt macht es wie Path of Exile, bringt im Update großen Skillbaum mit unzähligen Möglichkeiten

Die Entwickler von Survival-Hit Enshrouded haben in einem neuen Video über das kommende Update 8 gesprochen. Dabei soll es große Änderungen für die Ausrüstung und Skills geben.

Was planen die Entwickler? Für ihr nächstes, großes Update mit der Nummer 8 haben die Entwickler von Enshrouded viel vor. In einem neuen Video auf YouTube teilten sie ihre Vision für die unterschiedlichen Spielstile, mit denen man durch das Game kommen kann.

Dabei möchten die Entwickler eine Art Klassen-Fantasie erschaffen, ohne aber Klassen strikt vorzugeben. Ganz ähnlich wie bei Path of Exile 2 sollen sich die Spielstile durch Ausrüstung und Skillpunkte zusammensetzen. Der neue Talentbaum ist wie ein Sternenhimmel aufgebaut und darf von den Spielern frei ausgefüllt werden.

Mit dem Update möchten die Entwickler, dass ein Spieler, der Fähigkeiten passend zu Kriegern und Tanks wählt, auch dank spezieller Ausrüstung deutlich mehr einstecken kann, als jemand, der beispielsweise eine Krieger-Kampf-Rüstung trägt. Dafür müssen die Devs allerdings umfassende Änderungen vornehmen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Enshrouded sehen:

Video starten Wake of the Water bringt haufenweise neue Features zu Enshrouded – und physikalisches Wasser Autoplay

Neues Verständnis von Klassen

Wie soll das erreicht werden? Um das neue Verständnis von Klassen und Spielstilen in Enshrouded zu ermöglichen, setzen die Entwickler in ihrem Update stark auf die Rüstungen im Spiel. Während man bislang nur die Waffen verbessern konnte, wird dies ab Update 8 auch mit Rüstungen, Schilden und Ringen möglich sein.

Wichtig wird zudem die Seltenheitsstufe der Gegenstände. Hier ändern sich zwar nicht die Basiswerte – eine normale Rüstung ist am Anfang genauso stark wie eine legendäre -, dafür hat die legendäre Rüstung in Zukunft viel mehr Upgrade-Slots und Perks, die den eigenen Charakter verstärken können.

Wer das Lager bereits jetzt voll mit Rüstung hat, darf sich freuen: Altes Gear darf man ab dem Update zerlegen, um Runen zu erhalten. Wer neues Gear braucht, muss ab dem Update indes zum richtigen Handwerker. Der Schmied verlernt mit dem Update nämlich, wie man mit Zauberstäben umgeht, und der Magier hat keine Ahnung mehr von Bögen. Upgrades gehen also nur noch beim richtigen NPC.

Was ändert sich bei den Skills? Richtig viel! Die Entwickler fügen diversen Skills neue Stufen hinzu, wodurch man leichter an eine bestimmte Fähigkeit kommen kann. Der Skillbaum wird außerdem ausgebaut und verändert. So findet man den Doppelsprung jetzt direkt am Anfang, was den Survival-Hit angenehmer zu spielen machen soll.

Weil es so viele Verschiebungen und Veränderungen gibt, setzten die Entwickler alle Skillbäume mit dem Update zurück. Ihr müsst euch beim ersten Einloggen also einen neuen Build bauen.

Die neuen, levelbaren Skills können auch über ihr Limit hinaus verstärkt werden, indem man die richtigen Perks auf dem eigenen Gear ausrüstet. Durch die neue Formel zur Berechnung des Schadens verändern sich auch die Werte von Skills und Rüstungen.

Dass die Entwickler bei ihrem Spiel mehr in Richtung Path of Exile gehen und die Spieler anhand von Ausrüstung und Skills ihren ganz eigenen Charakter schaffen können, ist eine spannende Neuerung. Die Entwickler aus Frankfurt haben aber noch mehr mit ihrem Update vor: Enshrouded: Der Survival-Hit aus Frankfurt macht euch im Update viel mächtiger, eure Gegner aber auch