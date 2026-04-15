Auf Steam herrscht derzeit ein goldenes Zeitalter für Survival-Games, und das nicht nur dank Windrose

Jetzt ist die beste Zeit für alle, die Survival-Games lieben. Das Genre erlebt derzeit eine Art goldenes Zeitalter auf Steam – und dafür müsst ihr nicht einmal Piraten mögen.

Fans von Survival-Games konnten sich innerhalb der letzten Wochen kaum vor guten Neuigkeiten retten: Es gab große Updates für bereits beliebte Games, wichtige Ankündigungen und gleich mehrere starke Releases.

Vor allem ein neues Survival-Spiel ist derzeit in aller Munde: Windrose. Und es trifft sich gut, dass dieses goldene Zeitalter der Survival-Games auf Steam ausgerechnet von einem Titel eingeläutet wird, der sich um ein anderes goldenes Zeitalter dreht – das der Piraten.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Windrose feiert über 69.000 Spieler zum Release

Was ist das für ein Spiel? Das neue Piraten-Spiel Windrose wurde schon seit Februar 2026 heiß erwartet, als es eine spielbare Demo auf Steam gab. Am 14. April 2026 folgte der Release im Early Access.

Innerhalb der ersten Stunden nach Release stürzten sich bereits über 47.000 Spieler in die karibische Inselwelt von Windrose. Inzwischen liegt der Spitzenwert aber deutlich höher, nämlich bei über 69.000 (laut steamdb.info).

Über 69.000 Spieler haben sich in Windrose bereits als Piraten versucht, und das allein am Release-Tag.

Windrose ist für viele das Piraten-Spiel geworden, das man sich von Skull and Bones erhofft hatte. Wo das „AAAA-Spiel“ von Ubisoft damit enttäuschte, was man alles nicht tun kann, überzeugt Windrose bereits im Early Access mit seiner schieren Fülle an Inhalten:

Windrose lässt euch auf jeder Insel freien Fuß setzen. Dabei entdeckt ihr auch die eine oder andere alte Ruine, in der kostbare Schätze warten – aber auch mächtige Feinde.

Neben eurem eigenen Schiff baut ihr euch auch frei einen Unterschlupf für euren Seeräuber, bei dem ihr bereits aus mehreren Baustilen auswählen könnt.

An Bord eures Schiffs dürft ihr euch auch während einer Seeschlacht frei bewegen, Kanonen bedienen und eure Crew sogar zu einem Entermanöver auf das feindliche Schiff befehligen.

Das alles könnt ihr alleine und im Koop erleben, noch dazu zum Preis von 29,99 € auf Steam (bis zum 21. April 2026 sind es sogar nur 26,99 €). Einen Tag nach Release hat das Spiel bereits über 2.600 Reviews auf Steam, von denen 88 % positiv ausfallen. Der Wind steht also gut für einen erfolgreichen Early Access des Titels.

Soulmask verschenkt einen DLC, knackt 44.000 Spieler zum Release

Soulmask verließ den Early Access nur wenige Tage vor dem Release von Windrose – und zwar am 10. April 2026. Fast zwei Jahre nach Beginn des Early Access hat die Version 1.0 noch einmal über 44.000 Spieler gleichzeitig ins Spiel gelockt (laut steamdb.info).

Zwar startet das Spiel mit einigen Problemen in die Vollversion, dafür bekommen frühe Käufer und langjährige Fans eine komplette Spielwelt geschenkt. Wer Soulmask noch bis zum 10. Mai 2026 kauft, bekommt den bislang größten DLC zum Spiel gratis dazu. Für aktuell 26,99 € (ab dem 23. April 2026 dann 29,99 €) bekommt ihr auf Steam das Hauptspiel und den 19,99 € teuren DLC.

Video starten Soulmask: Das Survival-Spiel auf Steam verlässt nach knapp 2 Jahren den Early Access

Durch seinen Mix aus Open-World-Survival-Crafting und dem Sammeln von NPCs, mit denen ihr eure eigene Siedlung aufbaut, erinnert Soulmask auf den ersten Blick stark an Conan Exiles. Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist jedoch das komplexe Maskensystem: Die erlauben es euch, jeden der von euch rekrutierten NPCs zu verkörpern und deren Kräfte zu nutzen. So spielt ihr nicht nur eine Figur, sondern euren gesamten Stamm.

Der neue DLC Shifting Sands führt Spieler, wie der Name bereits verrät, in die Wüste. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine alternative Version von Ägypten, wo antike Ruinen auf futuristische Technologien treffen. So könnt ihr jetzt die Wüstensonne nutzen, um eine Basis auf einem der neuen fliegenden Schiffe zu bauen.

Enshrouded krempelt sein Kampfsystem gehörig um

Neben neuen Releases gab es aber auch große Updates und Ankündigungen für bereits beliebte Survival-Games. So hat Enshrouded, das vom Frankfurter Entwicklerstudio Keen Games entwickelt wird, zuletzt große Änderungen beim Kampfsystem vorgestellt.

Video starten Wake of the Water bringt haufenweise neue Features zu Enshrouded – und physikalisches Wasser

Künftig könnt ihr mit euren Waffen schwere Attacken ausführen, die Gegnern mehr Schaden zufügen und Ausdauer entziehen. Hinzu kommen besondere Waffenskills sowie neue Animationen für Zweihandwaffen. Außerdem geben Ausweichrollen bald I-Frames und machen euch also für kurze Zeit unverwundbar.

Auch eure Gegner sollen realistischer agieren – etwa, indem sie versuchen, Geschossen auszuweichen. Das alles und mehr, wie etwa den kürzlich angekündigten großen Skillbaum im Stil von Path of Exile, bringt Enshrouded näher an den 1.0-Release. Dieser ist für den Herbst 2026 geplant, eine Roadmap für dieses Jahr gibt es auch schon.

Im Kern ist Enshrouded ein Sandbox-Spiel mit Survival- und Adventure-Elementen, also grob ein Mix aus Valheim und The Legend of Zelda. Noch dazu setzt Enshrouded auf ein Voxel-System wie in Minecraft, wodurch ihr große Freiheit beim Bauen einer Basis habt. Der Fokus von Enshrouded liegt vor allem auf der Erkundung der malerischen Spielwelt und dem Bauen, was euch sehr viel Zeit übriglässt, euch kreativ auszuleben.

Dune: Awakening erfüllt den größten Wunsch der PvE-Spieler

Auch bei Dune: Awakening gibt es große Neuigkeiten: Die Entwickler kündigen das Ende der langen Identitätskrise an, in der sich ihr Spiel seit seinem Release befindet. Ursprünglich wollte das Spiel stärker in Richtung Hardcore-Survival gehen. Spieler sollten sich zu großen Clans und Gilden zusammenschließen, die auf dem Wüstenplaneten Arrakis um das wertvolle Spice konkurrieren.

Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass der Großteil aller Spieler keine Lust auf PvP hat: Über 80 % haben sich laut den Entwicklern ausschließlich mit PvE-Inhalten beschäftigt.

Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, auf offiziellen Servern außerhalb der Tiefen Wüste kein PvP mehr zu erlauben. Auch die Tiefe Wüste, das Endgame-Gebiet von Dune: Awakening, soll es separat in einer PvE- und PvP-Version geben. Spieler, die das volle PvP-Erlebnis haben wollen, dürfen in Zukunft aber eigene Server hosten und die Option dort aktivieren.

Video starten Dune: Awakening zeigt Chapter 3 und das kostenlose Content-Update im Trailer

Was macht das Spiel so besonders? Dune: Awakening setzt die dem Spiel zugrunde liegende Lizenz stark um. Fans des Dune-Universums dürften sich hier wie zu Hause fühlen. Der stetige Überlebenskampf in der lebensfeindlichen Wüste von Arrakis ist eine echte Herausforderung, so wie es sein sollte.

Dune: Awakening ist auch vor allem für diejenigen eine Empfehlung wert, die ein echtes Survival-MMO haben wollen. Wer sich gerne mit anderen Spielern zu großen Fraktionen zusammenschließt, kann das hier weiterhin machen – in Zukunft eben mit weniger PvP.

Das war jetzt noch nicht alles, an irgendeinem Punkt muss dieser Artikel aber mal fertig werden. Erwähnen kann man noch das Survival-Spinoff zu RuneScape, das vor kurzem ein umfassendes Update erhielt, sowie den für 2026 geplanten Release von Palworld. Letzterer soll so gigantisch werden, dass es sich dafür lohnt, nochmal von vorne anzufangen.

Fällt euch noch ein weiteres Survival-Spiel ein, über das man derzeit unbedingt reden sollte? Wenn ja, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wer Windrose nur als das Survival-Spiel kennt, das es jetzt ist, verpasst eine unscheinbare Gemeinsamkeit zum neuen Crimson Desert. Denn beide Spiele sollten ursprünglich deutlich mehr Multiplayer bieten: Neues Piraten-Spiel auf Steam startet heute in den Early Access, sollte eigentlich ein MMORPG werden