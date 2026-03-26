Knallhartes Survival-Spiel auf Steam lässt euch jetzt Zombies permanent erledigen, doch das ist kein Vorteil

Die Zombies in Dying Light: The Beast gehören zu den gefährlichsten, die man auf Steam bekämpfen kann. In einem neuen Modus bleiben sie jetzt für immer tot, doch für die Spieler macht es alles nur noch schwerer.

Was ist Dying Light: The Beast für ein Spiel?

Dying Light: The Beast war ursprünglich nur als DLC des 2. Teils geplant, doch es wurde während der Entwicklung immer größer, weshalb man sich letztendlich für ein eigenständiges Spiel entschied.

In der Zombie-verseuchten Welt schlüpft ihr erneut in die Rolle von Kyle Crane, den ihr bereits in Teil 1 spielen konntet.

Anders als die ersten beiden Teile setzt The Beast auf Survival-Elemente, wodurch das Überleben einen größeren Fokus hat.

Am 26. März 2026 veröffentlichte Entwickler Techland ein neues Update für Dying Light: The Beast, das dem Spiel den Beinamen Restored Land gibt. Mit dem Update kommt ein neuer Survival-Modus ins Spiel, der die besten Spieler auf eine harte Probe stellen soll.

Zombies bleiben tot, farmen gibts nicht

Was bietet der neue Modus? Im neuen Modus, den ihr unter dem Schwierigkeitsgrad Überlebender oder Brutal aktiviert, könnt ihr passend zum neuen Namen das Land zurückerobern. Wenn ihr Zombies erledigt, bleiben sie auch wirklich tot. Dadurch können Gebiete komplett sicher gemacht werden. Auch die Progression der Welt ist im Modus permanent. Wenn ihr also Darkzones geschafft habt, bleiben sie auch erledigt.

Gleichzeitig kommen aber neue Survival-Herausforderungen hinzu. Ihr müsst Ressourcen besser managen, um euren Hunger und euer Arsenal optimal zu nutzen. Zusätzlich zu den Zombies, die nicht mehr zurückkehren, wird auch der Loot nicht respawnen. Ihr müsst also mit dem klarkommen, was ihr erbeutet, wodurch jeder Kampf und jede Reise besser geplant werden sollte.

Wie man in der Ankündigung auf Steam erklärt, kann man sich das ganze Erlebnis noch schwieriger gestalten. Optional könnt ihr einen Modus aktivieren, der euch nur ein Leben gibt, also einen permanenten Tod.

Schafft ihr es, das Spiel im neuen Modus durchzuspielen, winkt ein besonderes Outfit, im Perma-Death-Modus sogar noch ein weiteres.

Was kommt mit dem Update noch ins Spiel? Im Zuge des großen Updates sollen auch noch neue Renn-Herausforderungen, eine Bestenliste für Freunde und neue Gegner und Erfolge ins Spiel kommen. Zudem soll das HUD verbessert worden sein und für den Koop-Modus gibt es ein Ping-System.

Ist das neue Update kostenlos? Ja. Jeder Besitzer des Spiels erhält Restored Land als Update kostenlos. Habt ihr das Spiel noch gar nicht, gibt es auf Steam aktuell auch einen Rabatt von 25 %. Die Standard-Edition kostet bis zum 9. April 44,99 €.

Harte Schwierigkeitsgrade reizen nicht nur Gaming-Veteranen. Auch Anfänger können viel Spaß mit solchen Titeln haben. Das zeigte auch ein chinesischer Opa, der mit 91 noch Zombies bekämpft: Gaming-Opa zockt mit 91 Jahren Resident Evil 9 durch, verzichtet komplett auf Guides, teilt wichtige Lektion mit