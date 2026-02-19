MMO-Shooter auf Steam möchte The Division mit Zombies sein, führt noch im Early Access ein Abo ein, dabei soll es nicht bleiben

Pioner ist im Dezember 2025 auf Steam in den Early Access gestartet, konnte bislang aber nur ausgeglichene Wertungen einheimsen. Jetzt kündigen die Entwickler ein optionales Abo an.

Was wurde für Pioner angekündigt? Im jüngsten Update der Entwickler auf Steam heißt es, dass ein neuer Patch viele der aktuellen Bugs und Probleme bereinigen soll. Außerdem werden mit Blick auf das chinesische Neujahr frische Event-Inhalte im MMO-Shooter landen.

Darüber hinaus stellen die Entwickler ein neues, optionales Abo-Modell vor, das etwa 7 US-Dollar im Monat kosten und die folgenden Vorteile bieten soll:

Premium-Währungsbonus: Jeder Abonnementzeitraum beinhaltet eine Belohnung in der In-Game-Währung, sodass du sofort einen Gegenwert erhältst.

Jeder Abonnementzeitraum beinhaltet eine Belohnung in der In-Game-Währung, sodass du sofort einen Gegenwert erhältst. Mobiler Vorrat: Platziere eine tragbare Lagereinheit überall auf der Karte. Andere Spieler auf deinem Server können diese ebenfalls nutzen. Die Funktion hat eine Abklingzeit (Cooldown) und du erhältst eine HUD-Benachrichtigung, sobald sie wieder bereit ist.

Platziere eine tragbare Lagereinheit überall auf der Karte. Andere Spieler auf deinem Server können diese ebenfalls nutzen. Die Funktion hat eine Abklingzeit (Cooldown) und du erhältst eine HUD-Benachrichtigung, sobald sie wieder bereit ist. Mobile Reparaturstation: Stelle eine Werkbank im Feld auf, um deine Ausrüstung unterwegs zu reparieren. Es gilt dasselbe Cooldown-System, derselbe geteilte Zugriff für Spieler in der Nähe und dieselbe Benachrichtigung bei Wiederaufladung.

Stelle eine Werkbank im Feld auf, um deine Ausrüstung unterwegs zu reparieren. Es gilt dasselbe Cooldown-System, derselbe geteilte Zugriff für Spieler in der Nähe und dieselbe Benachrichtigung bei Wiederaufladung. Unbegrenzter Lagerplatz: Keine Sorge mehr über Platzmangel. Solange dein Abonnement aktiv ist, verfügt dein Lager über unendliche Plätze.

Keine Sorge mehr über Platzmangel. Solange dein Abonnement aktiv ist, verfügt dein Lager über unendliche Plätze. Exklusiver kosmetischer Gegenstand: Abonnenten erhalten einen einzigartigen Rollenspiel-Gegenstand, um in der Welt aus der Masse herauszustechen.

Weiterhin erklären die Entwickler, dass man in Zukunft noch eine höhere Abo-Stufe mit weiteren Vorteilen einführen möchte. Wer Pioner aktuell spielt, hat für den Early-Access-Zugang bereits knapp 30 Euro bezahlt. Die Dauer der Testphase ist für etwa ein Jahr angedacht (also noch etwa 10 Monate).

Das Potenzial ist da, doch es gibt noch viel zu tun

Was ist Pioner für euch Spiel? Der Mix aus Rollenspiel, MMO-Shooter und Survival erinnert ein wenig an The Division, bringt aber übernatürliche Zombies mit. The Day Before hätte vor 2 Jahren diese Lücke füllen sollen und konnte vorab einen enormen Hype aufbauen. Zeitweise war das Spiel sogar das meistgewünschte Spiel auf Steam, enttäuschte dann aber die hohen Erwartungen.

Da The Division 2 kaum noch weiterentwickelt wird und sich The Division 3 noch früh in der Entwicklung befindet, gibt es eine gewisse Nachfrage für einen derartigen Multiplayer-Shooter. Auftritt: Pioner, das laut den Entwicklern auf Steam bereits mehr als 500.000 Wunschlisten-Einträge ansammeln konnte.

Der MMO-Shooter spielt in einer postapokalyptischen Welt mit zahlreichen Monstern, darunter Wesen, die wie Zombies wirken. Abseits der Story-Kampagne erwarten euch allerlei Aktivitäten wie PvE-Missionen, PvP-Arenen, Events oder auch Minispiele wie Angeln und Glücksspiele. Klingt eigentlich gut, oder?

Der Early-Access-Start viel jedoch durchwachsen aus. Der Titel steht gerade bei nur 67 Prozent positiven Rezensionen. Viele Spieler klagen vor allem über technische Probleme wie Einbrüche der Bildwiederholrate oder über die große Zahl an Bugs. Zudem haben Spieler durch einen Server-Rollback vor kurzer Zeit erst viele Stunden Fortschritt verloren. Mehr zu den Startproblemen erfahrt ihr hier: Neuer MMO-Shooter auf Steam klingt wie The Division mit Zombies, doch Spieler warnen vor dem Kauf: „Kann dieses Spiel nicht empfehlen“