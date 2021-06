Pioner ist ein Survival-MMORPG vom russischen Indie-Entwickler GFA Games und befindet sich bereits seit mindestens 2017 in Entwicklung. Es #fafafa; color: #1a1d20; font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;">spielt auf einer sowjetischen Insel in der Postapokalypse. Im Fokus stehen PvE-Inhalte mit großen Gebieten, 4 verschiedenen Fraktionen und Waffen, die ihr mit Mods anpassen könnt. Das Spiel soll 2021 oder 2022 für PC erscheinen. Über eine Version für Konsolen wurde bisher nicht gesprochen.

