Neues Survival-Game Pioner will auch ein MMORPG sein, setzt voll auf PvE, zeigt endlich neues Gameplay

Pioner ist ein Survival-MMORPG, das den Fokus auf PvE legt und euch in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen lässt.

Was ist das für ein Spiel? Pioner ist ein Survival-MMORPG vom russischen Indie-Entwickler GFA Games, das in der First-Person-Perspektive spielt, den Fokus auf PvE legt und auf PC, Xbox und PlayStation veröffentlicht werden soll.

Das Hauptziel von Pioner ist es, auf einer sowjetischen Insel in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Dazu könnt ihr euch unterschiedlichen Fraktionen wie Banditen und Kultisten anschließen und für sie Quests erledigen.

Im Spielverlauf erkundet ihr die Insel, auf der ihr gefangen seid, seit diese durch eine Anomalie vom Festland abgeschnitten wurde und trefft auf verlassene Siedlungen, geheime Forschungsstationen sowie verschiedene Bestien wie riesige Spinnen, mutierte Zombies und blutdurstige Höllenhunde.

Neben PvE, das der Hauptfokus des Spiels ist, soll es aber auch einzelne Gebiete geben, in denen PvP möglich ist.

Ein Release-Datum ist für Pioner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Was bietet Pioner spielerisch? PvE-Spieler können sich auf über 50 Quests, Dungeons und jede Menge Gefahren freuen, die euch das Überleben erschweren wollen. Zudem lässt euch das Spiel in der Hauptstory mehr über die Hintergründe der zuvor erlebten Apokalypse erfahren.

Wie für Survival-Games typisch, wird auch Crafting eine Rolle spielen. Außerdem gibt es eine Reihe unterschiedlicher Schusswaffen, die optisch auf realen Vorbildern basieren und mithilfe von Waffen-Modifikationen angepasst werden können.

PvP gibt es in Pioner in speziellen Gebieten wie den Shadowlands, in denen ihr euch allein oder in Gruppen anderen Spielern stellen und bei Erfolg deren Loot und Equipment einstecken könnt.

Es soll auch ein Clan-System geben, in dem ihr euch sowohl für PvE als auch PvP anderen Spielern anschließen könnt.

In einem neuen Trailer könnt ihr einen Blick auf das Gameplay des Survival-MMORPGs werfen:

Was zeigt das neue Gameplay? In dem neuen Trailer gibt uns Pioner einige kurze Einblicke in die Welt und verschiedenen Regionen des Spiels. Obendrein zeigt uns das MMORPG einige Kämpfe mit Schuss- und Nahkampfwaffen gegen verschiedene Kreaturen und menschliche Gegner.

Generell bekommen wir einen guten Eindruck von der Spielwelt und den in ihr beherbergten Mysterien.

