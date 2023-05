Neues Koop-Survival-Game auf Steam ist „wie Minecraft, aber erwachsen“ – Lockt mit irrer Fortbewegung und kreativem Bausystem

Enshrouded ist der neue Survival-Action-RPG-Titel von den Machern von Portal Knights und geht noch dieses Jahr in den Early Acces auf Steam. Das Spiel ist vor allem für Koop-Fans interessant, aber auch Freunde des kreativen Bauens und Craftens könnten auf ihre Kosten kommen.

In Enshrouded ist es möglich, die weitläufige Welt alleine oder in einer Gruppe mit bis zu 16 Spielern zu erkunden, Monster zu bekämpfen, oder einfach ein ganzes Dorf zu bauen. Der Handlungsplatz ist ein vom tödlichen Nebel durchzogener Kontinent mit sicheren Orten. An diesen ist es möglich, zu sammeln, zu bauen und vor allem: zu überleben.

Der erste, 2-minütige Trailer erinnert optisch an Valheim. Ein Abenteurer erwacht in einer kurzen Hose und mit “nichts als seinem Willen”, bevor er sich auf seine Reise begibt.

Hier seht ihr den ersten Trailer:

Das bietet Enshrouded:

Charakterentwicklung : mithilfe eines detaillierten Skill-Trees ist es möglich, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln und auszubauen

: mithilfe eines detaillierten Skill-Trees ist es möglich, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln und auszubauen Survival : um zu überleben ist es notwendig, sich vor dem tödlichen Nebel zu schützen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzudecken

: um zu überleben ist es notwendig, sich vor dem tödlichen Nebel zu schützen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzudecken dynamische Kämpfe : magische Attacken, Zaubersprüche, diverse Waffen und Schilde helfen dem Spielcharakter im Kampf gegen unterschiedliche Monsterarten und Bosse

: magische Attacken, Zaubersprüche, diverse Waffen und Schilde helfen dem Spielcharakter im Kampf gegen unterschiedliche Monsterarten und Bosse Fortbewegungsmöglichkeiten : durch das Einsetzen von Wingsuit und Enterhaken ist es möglich, spezielle Gebiete zu erreichen

: durch das Einsetzen von Wingsuit und Enterhaken ist es möglich, spezielle Gebiete zu erreichen Biomvielfalt : Wüsten, Berge, Höhlen, Dungeons regen zum Erkunden der offenen Spielwelt an

: Wüsten, Berge, Höhlen, Dungeons regen zum Erkunden der offenen Spielwelt an Crafting: ein umfangreiches Handwerksystem bietet kreative Möglichkeiten zum Voxel-basierten Basisbau und der Erweiterung der Ausrüstung anhand von Rezepten und Blaupausen

Der “Flameborn” jagt im Trailer mit Pfeil und Bogen, fällt einen Baum und grillt sein Essen im Mondschein am Lagerfeuer. Hier wird deutlich, dass es nicht dabei bleibt, denn: Schon bald verfügt der Spielcharakter über weitere Rüstungs- und Waffenarten und trifft auf diverse Feinde. Neben Block- und Ausweichtechniken nutzt er im Kampf magische Attacken, aber auch seine Umgebung.

Die beschriebene “raue Schönheit der Spielwelt” zeigt sich anhand unterschiedlicher Biome, welche der Abenteurer in dem Gameplay für sich nutzt. Er baut Steine ab, um weitere Bereiche zu betreten und schleicht durch den mysteriösen Nebel. Zwischendurch fliegt der “Flameborn” mit einem Wingsuit durch die Luft und schwingt mit einer Art Enterhaken durch Ruinen.

Um eine Basis zu bauen, können Rezepte, Blaupausen oder ein Block-für-Block-Aufbau genutzt werden, welchen man schon aus anderen Survival-Spielen kennt. Laut Entwickler seien kreative Möglichkeiten wie in Minecraft möglich – aber in einem erwachsenen Look.

Weitere Informationen zu Enshrouded gibt es auf der offiziellen Website.

Ein kurzer Blick in den Skill-Baum zeigt mehrere Klassenfähigkeiten auf. Man sieht unter anderem einen Magier- und einen Krieger-Strang. Man sei aber zu Beginn des Spiels nicht gezwungen, sich für eine Klasse zu entscheiden. Stattdessen könne man sich auf verschiedene Spielstile spezialisieren.

Ähnlich wie in Valheim hat Nahrung lediglich die Funktion, den Charakter zu stärken. Dadurch könne man laut Entwickler Antony Christoulakis aber keinen Schaden oder Hungertod erleiden.

Christoulakis sei stets “bereit für eine offene Welt, Basenbau und die Idee eines Koop-PvE-Abenteuers, in dem man sich in eine gefährliche Welt begeben oder eine Weile damit verbringen kann, leise in seinem Haus herumzubasteln”. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bisher allerdings noch nicht.

Bis zum Release könnt ihr euch mit den neuen Einstellungsmöglichkeiten in Valheim auseinandersetzen, die euer Spielerlebnis erweitern werden.