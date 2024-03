Steam: Neues Survival-Game aus Deutschland hat 2 Millionen Spieler, verrät jetzt, wie es 2024 noch besser wird

Einzige Kritik bisher, die häufiger auftaucht, sind Performance-Probleme, an denen die Entwickler jedoch stetig arbeiten. Wer zudem keine Lust habe, eine große Welt zu erkunden, der werde hier nicht glücklich. Falls ihr Interesse an Enshrouded habt, aber euch noch nicht sicher seid, findet ihr hier einen Vergleich der 3 neuen und aktuellen Survival-Hits auf Steam: Enshrouded, Nightingale und Palworld .

Dabei sei vor allem das Bau- und Crafting-System ein riesiges Plus. Wo nicht gerade die Map aufhört, komme man hin – spätestens mit der Spitzhacke. Denn Enshrouded hat ein Voxel-System wie Minecraft , mit dem ihr euch durch die Map graben und sogar Basen in Bergen oder Untertage bauen könnt.

Auf Steam kommt Enshrouded „sehr positiv“ an und hat selbst über einen Monat nach Release noch zwischen 10.000 und 30.000 aktive Spieler gleichzeitig (via steamcharts ). Die Nutzer loben dabei vor allem die Freiheiten, die das Spiel bietet.

Das steht 2024 für Enshrouded an: Heute, am 13. März, hat das Studio eine Roadmap für 2024 veröffentlicht. Dort sind die Pläne für das Jahr zu sehen. Zuvor haben die Entwickler die Spieler um Vorschläge gebeten und es kamen so viele, dass sie um einen Stopp gebeten haben .

