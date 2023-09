Steam: Enshrouded gilt als Minecraft für Erwachsene – Bald könnt ihr es selbst erleben

Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games hat bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Survival-Abenteuer Enshrouded am diesjährigen Steam Next Fest im Oktober teilnehmen werden. Dies beinhaltet eine Demo der ersten Stunden des Spiels. Alle Informationen zur Demo und den passenden Trailer findet ihr in diesem Artikel.

Wann könnt ihr die Demo spielen? Im Rahmen des diesjährigen Steam Next Fest bekommt ihr die Möglichkeit, das kooperative Survival-Abenteuer auf Steam vom 09. bis 16. Oktober in einer Demoversion anzuspielen. Es ist die erste offene Möglichkeit, das RPG des Frankfurter Studios selbst zu erleben, bevor es in den Early Access startet.

Im neuen Gameplay-Teaser (via Youtube) erwartet euch ein Eindruck vom Inhalt der Demo. Den Trailer haben wir hier für euch eingebaut:

Bis jetzt konnte lediglich eine Auswahl von Spielern Enshrouded in der Beta testen. Die Häuser, die dabei entstanden sind, haben wir euch hier vor Kurzem gezeigt.

Was könnt ihr von der Demo erwarten? Die Demo wird euch die ersten Stunden des Spiels erleben lassen und euch dabei einiges an Spielmöglichkeiten und Inhalt bieten.

Ihr beginnt eure Reise durch die Demo mit dem Erwachen als Flammengeborener und startet in den verwüsteten Weiten von Embervale. Dann wird es eure erste Aufgabe sein, einen Flammenaltar zu errichten. Dieser wird euch dabei helfen, die Reichtümer und Ruinen zu entdecken, welche von einem mysteriösen Nebel umgeben sind.

Ihr könnt euch in einem vordefinierten Demobereich bewegen und in diesem Terraforming betreiben, sowie bauen und abreißen. Ebenfalls wird es euch die Demoversion erlauben, zu kämpfen und im Level aufzusteigen.

Oder ihr freundet euch im Laufe der Demo mit dem ersten legendären Handwerker – dem Schmied – an. Dies alles könnt ihr bereits im kooperativen Modus erleben. Die Demoversion alleine durchzustehen, wird aber ebenfalls eine Möglichkeit sein.

Der perfekte Einstieg auch für Survival-Neulinge

Die Entwickler erhoffen sich, mit der Demo auch Neulinge zu ermutigen, in das Survival-Genre einzusteigen. Sie sagen, dass die Demo von Enshrouded sich dazu gut eignen kann, da sie einen entspannten Umgang mit den Survival-Elementen pflegt.

Ihr braucht euch keine Gedanken darüber machen, wegen mangelnder Vorbereitung zu sterben. Denn mit Buffs, die ihr durch Nahrung erhaltet, könnt ihr euer Überleben sichern. Dazu könnt ihr Unterkünfte nutzen oder in den umliegenden Dörfern NPC-Begleiter finden und eure Gegner plündern.

Für alle mutigen Spieler, die mehr wollen, bietet die Demo euch auf die Möglichkeit den mysteriösen Nebel zu erkunden. Wie auch immer ihr es angehen wollt, verspricht die Demo euch einiges, um euch einen Einblick von Enshrouded und seiner Welt zu verschaffen.

Wenn ihr zu den Spielern gehört, die schon länger auf den Release des Spiels warten, könnte die Demo perfekt sein, um euch die restliche Wartezeit noch etwas zu versüßen. Wenn ihr bislang nichts von Enshrouded gehört habt oder noch unentschlossen seid, dann könnt ihr diese Demo nutzen, um euch eine bessere Meinung zu bilden.

Was denkt ihr? Werdet ihr die Demoversion nutzen oder wartet ihr lieber auf den Early Access?

Unsere Chefredakteurin Leya Jankowski durfte sich das Spiel vor einer Weile bereits selbst ansehen. Von ihrem Einblick dabei haben wir berichtet: Ein neues Survival-Spiel kommt auf Steam, will wie Minecraft für Erwachsene sein, hat aber sein bestes Feature noch nicht gezeigt