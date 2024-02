In Enshrouded gibt es einen Zauberspruch, mit dem ihr Bosse in Sekunden schmelzen könnt – Aber das ist gar nicht gewollt

Doch obwohl in Enshrouded nur PvE gespielt wird, haben es dennoch einige Fieslinge geschafft, einen Weg zu finden, anderen Spielern im Spiel zu schaden: Deutscher Survival-Hit auf Steam will kein PvP – Fiesen Spielern gelingt es trotzdem, euch zu schaden

Wenn ihr den Zauberspruch Acid Spit in seiner vollen, unbehobenen Stärke nutzen, wollt, solltet ihr euch also beeilen. Bei einem so starken Angriff ist es auf jeden Fall vorteilhaft, dass das Survival-Spiel nicht auf Kämpfe zwischen den Spielern setzt und auf PvP vollends verzichtet.

Was sagen die Entwickler zu dem Zauberspruch? Auf Reddit hat ein Mitarbeiter von Keen Games, dem Entwicklerstudio hinter Enshrouded, auf das Video geantwortet, in dem der Spieler den Fell Wispwyvern mit einem einzigen Angriff tötet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to