5 Gründe, warum Fans von Palworld sich ein neues Survival-Game auf Steam anschauen sollten

Das neue Survival-Game „Omega Crafter“ erscheint am 29. März auf Steam und bringt einige Elemente mit, die viele Spieler vor allem bei Palworld schätzen. Wir von MeinMMO zeigen euch 5 Gründe, warum ihr euch das Spiel anschauen solltet, wenn ihr Fans von Palworld seid.

Worum geht es in Omega Crafter? „Omega Crafter“ ist ein Open-World-Survival-Spiel, das in einer sich in der Entwicklung befindlichen Spielwelt spielt, die von einem mysteriösen Programm angegriffen wird.

Ihr erlebt Abenteuer, baut Städte und fordert mächtige Feinde mit Grammi – eurem programmierbaren Handlanger – und Freunden heraus, um die Entwicklung des Spiels bis zum Veröffentlichungstermin abzuschließen.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Omega Crafter und Palworld haben einige Gemeinsamkeiten

Warum ist Omega Crafter für Fans von Palworld interessant? In Omega Crafter gibt es einige Parallelen zu Palworld, die das Spiel durchaus interessant machen könnten, wenn ihr mal eine Auszeit von dem Steam-Hit haben möchtet.

Wir von MeinMMO haben euch deshalb 5 Gründe zusammengetragen, warum ihr euch Omega Crafter mal anschauen solltet. Darunter NPCs, die euch im Lager und im Kampf unterstützen, ein individuell gestaltbares Lager sowie verschiedene Boss-Gegner.

1. Grammis sind eure Unterstützung im Lager und im Kampf

In Palworld könnt ihr Pals einfangen, die verschiedene Fähigkeiten haben und euch im Kampf und im Lager unterstützen. Ähnlich ist es in Omega Crafter, wo ihr beim Erstellen eures Charakters einen Buddy an eure Seite bekommt, dem ihr auch einen Namen geben könnt.

Dieser kann für euch Aufgaben wie das Hacken von Holz erledigen und hilft, wenn ihr angegriffen werdet. Zusätzlich gibt es Grammis, die euch im Lager unterstützen und zum Beispiel Pfeile herstellen und in Kisten packen können.

Ein besonderes Feature der Grammis ist, dass ihr sie programmieren könnt, damit sie euch unterstützen. Hierfür stehen entweder passende Vorlagen zur Verfügung oder ihr könnt euren Grammi ganz nach euren eigenen Wünschen programmieren.

Ein Aspekt, der im Vergleich zu Palworld fehlt, ist das Fangen von Wesen. Das in Omega Crafter nicht möglich. Stattdessen erhaltet ihr mehr Unterstützung, wenn ihr bestimmte Fragmente sammelt, die überall auf der Karte verstreut sind.

2. Omega Crafter hat einen Multiplayer-Modus

Omega Crafter bietet auch einen Koop-Modus, ähnlich wie in Palworld, in dem ihr gemeinsam mit euren Freunden spielen könnt. Dazu muss ein Spieler nach der Charaktererstellung eine Welt erstellen und den Mehrspieler-Modus aktivieren. Wie bei vielen anderen Survival-Games könnt ihr für eure Welt auch ein Passwort vergeben, um den Zugang zu beschränken.

3. Ihr könnt euer Lager nach euren Wünschen gestalten

Für viele Spieler ist der Basenbau ein entscheidender Aspekt in Survival-Games, auch in Palworld. Auch in Omega Crafter spielt der Bau eures eigenen Lagers eine große Rolle, obwohl ihr nicht nur ein kleines Camp, sondern sogar eine ganze Stadt aufbauen könnt.

Das Spiel möchte mit dem vollwertigen Release zudem eine Vielzahl von Dekorationsgegenständen bieten. Während der Demo ist die Auswahl allerdings noch sehr begrenzt.

4. Ihr findet unterschiedliche Bosse auf der Map

Zu Beginn von Omega Crafter könnt ihr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen. Ähnlich wie in Palworld findet ihr über die gesamte Karte verteilt verschiedene Bosse, gegen die ihr im Verlauf des Spiels antreten müsst.

Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade könnt ihr individuell entscheiden, wie herausfordernd eure Bosskämpfe sein sollen.

Wenn ihr beispielsweise mehr am Basenbau interessiert seid, könnt ihr die Schwierigkeit eurer Welt einfach heruntersetzen oder sie erhöhen, wenn ihr eine größere Herausforderung sucht. Es gibt die Schwierigkeitsstufen „Sehr leicht“, „Leicht“, „Normal“, „Schwer“ und „Sehr schwer“.

5. Es gibt eine große Map mit viel Platz zum Erkunden

Eine weitere Ähnlichkeit zu Palworld, aber auch zu anderen Survival-Spielen, ist die offene Spielwelt von Omega Crafter. Diese bietet viel Platz und Zeit zum Erkunden und Entdecken.

In der Demo ist bisher noch nicht klar, ob es neben den Bossen weitere Dinge gibt, die ihr entdecken könnt. Es gibt jedoch Kisten, die euch wertvolle Gegenstände liefern, sowie Fragmente, mit denen ihr mehr Grammis für euer Lager rekrutieren könnt. Außerdem könnt ihr natürlich eine Vielzahl von Ressourcen für eure Basis sammeln und auch Zutaten zum Kochen finden.

