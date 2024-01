Palworld: Alle Legendären Baupläne im Überblick – So bekommt ihr die Legendären Waffen und Rüstungen

Trailer zu "Shadow Tactics: Blades of the Shogun".

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Gameplay Trailer

Sobald ihr die Baupläne erhalten habt, müsst ihr nur noch die nötigen Ressourcen sammeln und die Ausrüstungsgegenstände an einer Werkbank herstellen. Dann seid ihr bestens gewappnet, um die starken Bossgegner zu bezwingen. In einem separaten Artikel könnt ihr nachschlagen, wie ihr diese Boss-Pals fangen könnt .

Die Drop-Wahrscheinlichkeit soll bei etwa 3 % liegen. Dementsprechend müsst ihr die Alpha-Pals voraussichtlich mehrmals besiegen, um an die Legendären Baupläne zu kommen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Legendären Baupläne in Goldtruhen zu suchen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to