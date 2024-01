Palworld: Kann man Bosse wie Grizzbolt fangen? – So bekommt ihr besonders starke Pals

Könnt ihr auch Welt-Bosse fangen? Ja, Welt-Bosse, also mächtige Pals, die an bestimmten Orten frei auf der Map herumlaufen, können wie normale Pals gefangen werden.

In Palworld gibt es insgesamt 113 Pals. Manche davon sind eher schwach, andere dafür umso stärker. Einigen besonders starken Gegnern begegnet ihr in den Turm-Bosskämpfen. Hier wartet schon zum Ende des Tutorials Zoe mit ihrem Elektro-Pal Grizzbolt. Doch ist es möglich, die starken Boss-Pals zu fangen?

