Wie das oben erwähnte Pal-Öl ist auch Kohle sehr wichtig für euer Mid- und Late-Game. Ein guter Spot für eine Basis zum Kohle und Erz farmen ist bei den Koordinaten 180 und -39 beim Sealed Realm of the Guardian südwestlich des Frostbound Mountain.

So findet ihr in Palworld hochwertiges Pal-Öl

Eine Basis zum Farmen des wertvollen Rohstoffs macht daher absolut Sinn. Empfehlen können wir dafür die Zwielicht Dünen bei den Koordinaten -94 und -119. In der Wüste, in der ihr auch die Boss-Variante von Anubis finden könnt, ist zwar klein, aber voll mit Dumud und Digitoise Bauten – den besten Quellen für Pal-Öl.

Wenn ihr weiter in Palworld voran geschritten seid, werdet ihr früher oder später große Mengen an Pal-Öl benötigen. Es ist notwendig für Waffen wie die Muskete auf Level 21 oder das Sturmgewehr auf Level 45. Es wird auch für Polymerplatten benötigt, die ihr ebenfalls für Waffen und für Platinen verbraucht.

Der erste gute Platz ist direkt der in der Cutscene gezeigten – am Strand. Zu finden ist die Stelle auf der Ebene des Aufbruchs Süd bei den Koordinaten 264 und -548. Ihr findet hier erste Pals, Stein, Holz und Paldium Fragmente.

Wie haben wir unsere Base-Vorschläge ausgewählt? Wir haben bei unserer Auswahl darauf geachtet, dass für euch vor allem im Early- und Mid-Game gute Basenvorschläge dabei sind. Mit diesen Vorschlägen solltet ihr in der Lage sein, eure ersten Basen gut zu schützen und später schnell an wichtige Rohstoffvorkommen heranzukommen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to