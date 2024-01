Palworld: Könner empfehlen, eine „lebensverändernde“ Erz-Basis anzulegen – An diesen Spot könnt ihr sie bauen

Ein wichtiger Aspekt in Palworld ist das Sammeln von Ressourcen, unter anderem von Erz. Wir erklären euch, wie ihr diese Ressource mit wesentlich weniger Aufwand erhalten könnt.

Was ist Erz? Erz ist einer der Rohstoffe, die es in Palworld gibt. Ihr erhaltet es nur durch Erz-Vorkommen, auf die ihr in der Welt treffen könnt. Der Rohstoff ist wichtig zur Herstellung von verschiedenen Gegenständen, wie beispielsweise Waffen oder Strukturen.

Damit ihr das Erz nicht selber sammeln müsst, könnt ihr das Erz auch automatisch farmen. Findige Spieler haben nun einige Stellen gefunden, an denen sich die automatisierten Farmen besonders lohnen.

Bis zu 8 Erz- und 5 Kohle-Vorkommen an einem einzigen Ort

Wo befindet sich diese Stelle? Die wohl lukrativste Stelle findet ihr bei den Koordinaten 190, -40. Hier hat der ein User auf Reddit gleich 8 Erz- sowie 5 Kohle-Vorkommen entdeckt, die nur darauf warten, von euch abgebaut zu werden. Damit ist dies eine mehr als gute Stelle, um ein weiteres Lager zu errichten und Pals mit einem hohen Minen-Skill dort arbeiten zu lassen.

Hierdurch braucht ihr euch um den Abbau nicht manuell kümmern und könnt in der Zeit die anderen Aspekte des Spiels erforschen und genießen.

Was gibt es noch für gute Stellen? Neben dieser fulminanten Stelle gibt es noch weitere, die von Spielern auf Reddit gefunden und geteilt wurden. So gibt es an dieser Stelle weitere Vorkommen, die alle in unmittelbarer Nähe aufzufinden sind.

Auch andere Spieler sind von diesen Stellen begeistert. So kommentiert ein User den Beitrag mit den Worten: Es ist lebensverändernd!

Außerdem teilt ein weiterer Spieler mit, dass ihr auf den Koordinaten 202, -112 einen weiteren guten Standort für Kohle-Vorkommen findet. Ebenso wie auf den Koordinaten 161, -66. Als Letztes werden noch die Koordinaten -157, -88 erwähnt. Hier findet ihr neben Kohle-Vorkommen auch noch Schwefel.

Den Kommentar dazu findet ihr hier.

Was sagt ihr zu den Spots? Habt ihr sie vielleicht sogar selber schon entdeckt und hier eine weitere Basis errichtet? Oder habt ihr es vor, wenn ihr die Stellen noch nicht kanntet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks findet ihr in unserer Übersicht zu Palworld Guides.