Palworld: Anubis züchten – So bekommt ihr einen der stärksten Angreifer im Spiel

Anubis gilt als sehr starker Angreifer in Palworld. Wir erklären euch, wie ihr das Pal züchtet und es dadurch schon früh im Spiel bekommen könnt.

Um welches Pal geht es? Anubis gehört zu den stärksten Angreifern im Spiel. Er teilt vor allem durch seine Flächenangriffe viel Schaden aus und hilft dabei, eure Gegner schnell zu dezimieren.

Anubis ist aber auch ein Pal, das sich nur schwer fangen lässt. Es taucht nämlich als Boss der Stufe 47 in der Wüste auf. Dementsprechend stellt es eine echte Herausforderung dar, vor allem, wenn man sich dazu entscheidet, früh im Spiel dagegen anzutreten. Noch dazu ist die Chance, Anubis auf diese Weise einzufangen, niedrig. Wie ihr eurer Fanggeschick erhöhen könnt, erfahrt ihr hier.

Glücklicherweise könnt ihr Anubis aber auch einfach züchten. So bekommt ihr es schon viel früher und auch wesentlich einfacher.

So züchtet ihr Anubis in Palworld

Wie züchtet man Anubis? Es gibt in Palworld sehr viele verschiedene Zuchtkombinationen, die euch am Ende einen Anubis bescheren. Das Geschlecht der verwendeten Pals spielt dabei keine Rolle, es ist bloß wichtig, dass jeweils ein Männchen und ein Weibchen kombiniert werden.

Die folgenden Pals kommen wesentlich häufiger im Spiel vor als Anubis und eigenen sich gut für die Zucht:

Penking und Bushi

Quivern und Chillet

Ragnahawk und Tombat

Kitsun und Jormuntide

Broncherry und Relaxaurus

Rushoar und Suzaku Aqua

Celeray und Menasting

Gobfin und Suzaku

Ihr solltet also nicht lange zögern, wenn ihr zwei Pals findet, die sich für die Zucht eignen.

Was braucht es, um neue Pals zu züchten? Um Pals wie Anubis zu züchten, müsst ihr mindestens Stufe 19 sein. Außerdem braucht ihr eine Zuchtfarm dafür. Den benötigten Bauplan könnt ihr im Technologiebaum freischalten, sobald ihr Stufe 19 erreicht. Um die Farm zu bauen, sind folgende Rohstoffe nötig:

100 Holz

20 Stein

50 Fasern

Kombiniert ihr die richtigen Pals miteinander, erhaltet ihr in jedem Fall ein großes Ei mit einem Anubis darin. Das Ei muss dann in einen Brutkasten gelegt werden. Erst einmal ausgebrütet ist euer Anubis auf Stufe 1, muss also erst hochgelevelt werden. Am besten nehmt ihr ihn also direkt in eure Gruppe.

Anubis eignet sich abgesehen vom Kampf auch sehr gut für eine Erzfarm. Es ist nämlich sowohl gut im Abbauen (Stufe 3), als auch im Transportieren (Stufe 2) der Rohstoffe. Und auch für Handarbeit (Stufe 4) in eurer Basis ist das Pal sehr gut geeignet. Wenn ihr auf der Suche nach einem der anderen 112 Pals seid, solltet ihr einen Blick auf unsere Übersicht werfen. Dort erfahrt, wo ihr die einzelnen Pals auf der Map findet.