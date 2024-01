Palworld: Fanggeschick erhöhen – So verbessert ihr eure Chance ein Pal zu fangen

Palworld: Rein Quarz finden – So leicht kommt ihr an das Material

Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Eine Statue der Kraft könnt ihr an bestimmten Orten auf der Map finden – häufig in Kirchen-ähnlichen Ruinen – oder sie über das Bau-Menü in eurem Lager errichten. Eine „Statue der Kraft“ ist eine Steinstatue des Pals „Anubis“.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to