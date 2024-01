In Palworld kann es vorkommen, dass eure Pals krank werden und beispielsweise depressiv werden. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr eure Pals wieder aufmuntern und heilen könnt.

So erkennt ihr, dass euer Pal depressiv ist: Sobald ihr euer Lager betretet, erscheint am rechten Bildschirmrand eine Lager-Info. Diese zeigt euch an, wie viele Pals sich derzeit in eurem Lager befinden, wie viele Betten ihr habt und wie es euren Pals geht. Sollte euer Pal von einer Krankheit betroffen sein, findet ihr diese Information als farbigen Kasten direkt unter eurem Pal.

In unserem Screenshot seht ihr beispielsweise, dass einer der Pals überfressen ist. Wenn euer Pal nun depressiv wäre, würde dort entsprechend “depressiv” stehen anstelle von “überfressen”.

Pals können unterschiedliche Krankheiten haben

Welche Krankheiten können Pals haben? Neben Depressionen können Pals eine Reihe von Krankheiten haben. Einige dieser Krankheiten lassen sich dadurch lösen, dass ihr den Pals etwas zu essen gebt. Das wären folgende:

Hungrig

Ausgehungert

Ihr habt noch genug Essen für eure Pals, aber sie sind trotzdem hungrig? Aktuell kann es noch vorkommen, dass eure Pals sich an einer Stelle verbuggen und nicht in der Lage sind, zum Futter zu gelangen. Dies könnt ihr ganz einfach lösen, indem ihr eure Pals kurz aus dem Lager herausnehmt und wieder hineinsetzt.

Es gibt allerdings auch einige Krankheiten, die einer Heilung bedürfen oder sich einfacher durch Heilung lösen lassen. Diese Krankheiten sind folgende:

Depressiv

Erschöpft

Überfressen

Leicht verletzt

Schwer verletzt

Knochenbruch

So heilt ihr eure Pals in Palworld: Wenn eines eurer Pals krank ist, benötigt es Medizin. Insgesamt gibt es drei Stufen von Medizin:

Schwache Medizin

Medizin

Starke Medizin

Am einfachsten könnt ihr eurem Pal Medizin geben, wenn ihr es kurz aus eurem Lager in euer Team packt und dann auf euer Inventar zugreift. Mit einem Rechtsklick könnt ihr dann die benötigte Medizin auswählen und eurem betroffenen Pal geben.

Wichtig: Die Medizin steigert nicht die LP eures Pals. Hierfür muss es sich ausruhen und als inaktives Mitglied in eurem Team sein.



Sollte euer Pal allerdings nicht nur verletzt sein, sondern sogar kampfunfähig, kann euch auch die Medizin erst einmal nicht weiterhelfen. Um euren Pal wiederzubeleben, müsst ihr ihn in eure Lagerbox packen, wo er 10 Minuten benötigt, um sich zu regenerieren.

Wie kommt man an Medizin in Palworld? Um Medizin herstellen zu können, benötigt ihr eine Mittelalterliche Pharmaziewerkbank. Zwar könnt ihr Medizin auch in der Open-World finden, auf Dauer solltet ihr euch jedoch auf jeden Fall eine mittelalterliche Pharmaziewerkbank craften. Diese schaltet ihr auf Stufe 12 im Technologiebaum frei. Zum Bau dieser benötigt ihr:

30x Holz

5x Nägel

10x Paldium-Bruchstücke

An eurer Pharmaziewerkbank könnt ihr nun Schwache Medizin, Medizin und Starke Medizin herstellen. Außerdem könnt ihr noch zwei Tränke herstellen: einmal den Dubiosen Saft, der die Stimmung eures Pals verbessert und das Arbeitstempo für eine gewisse Zeit erhöht, allerdings auch eure GEI deutlich sinken lässt. Der Seltsame Saft bewirkt dasselbe, jedoch in einer stärkeren Form.

An eurer Pharmaziewerkbank könnt ihr nun verschiedene Arten von Medizin herstellen:

Sorte Zutaten Schwache Medizin 5x Rote Beeren, 2x Horn Medizin 3x Metallbarren, 3x Horn, 1x Knochen Starke Medizin 5x Metallbarren, 5x Horn, 2x Knochen

So könnt ihr Krankheiten vorbeugen: Ihr könnt Krankheiten eurer Pals auch vorbeugen. Zwar lassen sich diese trotzdem nicht vollständig vermeiden, jedoch bewahrt es euch vor einem Lagerkollaps. Es ist wichtig, dass immer ausreichend Betten für eure Pals zur Verfügung stehen. Solltet ihr in der Lage sein, eure Betten zu verbessern, solltet ihr dies auch tun. Dasselbe gilt für den Bau einer heißen Quelle.

Zusätzlich ist es ratsam, die GEI-Leiste eurer Pals im Auge zu behalten. Legt Beerengärten an und automatisiert sie, wenn möglich, damit eure Pals immer Zugang zu Futter haben.

