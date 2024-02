Palworld: Die 10 stärksten Pals für den Kampf laut der Tier-List eines Experten

113 verschiedene Pals sind eine ganze Menge Kreaturen, aus denen ihr für alle Situationen in Palworld wählen könnt. Youtuber KhrazeGaming hat nun die 10 Pals identifiziert, die euch den meisten Schaden bringen – Ganz ohne Zucht und einfach zu fangen.

Wer ist der Youtuber? YouTuber KhrazeGaming ist seit 2016 aktiv und hat seit Beginn seiner Karriere 505.000 Abonnenten gesammelt. Seine Videos fokussieren sich auf Nachrichten, Builds, Tipps und Tricks rund um Videospiele.

Zuletzt gab es bei ihm auf dem Kanal viel Content für Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage und Spider-Man 2. Seit dem 20. Januar 2024 veröffentlicht er ausschließlich Content zu Palworld, der von der Community auch gut angenommen wird.

Was sind die Auswahlkriterien für die Pals? In seiner Top-10-Liste zeig KhrazeGaming seine Top 10 der besten Damage Dealer in Palworld. Es geht also konkret um die Pals mit dem stärksten Angriffswert, aber auch um die Balance und Utility des Pals im Kampf.

Gezüchtete Pals lässt er jedoch absichtlich außen vor: Jedes Pal kann mit den richtigen Eltern-Pals sehr mächtig werden, da passive Merkmale weitergegeben werden. Das seht ihr zum Beispiel daran, dass ein durchgezüchtetes Direhowl alle anderen Mounts hinter sich lässt und ein einfaches Lifmunk mit seinem Spezialangriff über 1000 Schadenspunkte machen kann.

Palworld Tier-List: Die 10 Pals mit dem meisten Schaden

Im Folgenden lest ihr die Tier-List der stärksten Angriffspals. Hier noch für euch zur Übersicht unsere Liste mit allen Pals und ihren Fundorten: Alle Pals finden und ihre Locations auf der Map

Wo genau ihr die folgenden Top 10 findet, könnt ihr auf der Map unten nachsehen.

10. Warsect

KhrazeGaming hat Warsect für sich auf Platz 10 gesetzt. Das Pal könnt ihr schon relativ früh auf Level 30 bekommen. Es ist bringt euch gute Angriffspower, aber auch eine fast gleichmächtige Defensive. Daraus ergibt sich ein sehr guter, früh fangbarer Tank.

Die Stats von Warsect

9. Jormuntide

Jormuntide kann zwar schon vor Level 25 gezüchtet werden, aber ihr wollt die Lord of the Sea -Version. Wo ihr sie findet, haben wir euch unten in der Map eingetragen – es gibt zwei Orte. Der “Lord of the Sea”-Jormuntide verursacht 20 % mehr Wasserschaden und ihr verliert keine Stamina, wenn ihr über Wasser reist mit diesem Mount.

Dieses Pal ist zwar schadensmäßig nicht das beste, aber durch den erhöhten Wasserschaden sowie die Mount-Fähigkeit steht es auf Platz 9.

Die Stats von Jormuntide

8. Shadowbeak

Hier haben wir das laut KhrazeGaming beste Mount-Pal: Es kann fliegen und das schnell. Wenn ihr kämpft, müsst ihr auch nicht absteigen. Ihr könnt sogar einfach landen und smooth wieder losfliegen. Die berittenen Angriffe haben es auch in sich.

Shadowbeak ist auch der beste Kampfbegleiter, wenn euer Gegner eine Schwäche für Dunkelheit hat.

Die Stats von Shadowbeak

7. Orzerk

Wenn ihr ein Blitz-Pal benötigt, dann ist Orzerk eure Wahl. Auch hier wollt ihr die Lord of -Version: Den Lord of the Lightning . Dieser Kampf-Buddy ist super schnell und sein Angriff Kerauno verschießt mächtige Donnerklingen – aus dem Sprung.

Die Beste Version findet ihr im Wildlife Sanctuary Nr. 3.

Die Stats von Orserk

6. Paladius

Paladius und seine Nacht-Version Necromus haben ähnliche Stats. Necromus ist aber einen Ticken besser, daher ist Paladius auf Platz 6. Das Pal hat eine sehr hohe Verteidigung – vermutlich sogar die höchste im ganzen Spiel (ohne Züchten). Außerdem hat es eine hoch effektive Angriffskombination.

Ihr wollt die Version aus der Wüste mit den passiven Skills Legend und Celestial Emperor .

Die Stats von Paladius

5. Necromus

Die Nacht-Version von Paladius ist Necromus. Weil es etwas besser ist als seine Tag-Version, ist Necromus auf Platz 5. Es hat mehr Angriffspower als Paladius, dafür etwas weniger Defensive. Der Charge-Angriff Rock Lance ist erste Sahne!

Auch hier wollt ihr die besondere Lord of the Underworld -Version aus der Wüste.

Die Stats von Necromus

4. Blazamut

Auf Platz vier haben wir Blazamut – ein reines Feuer-Pal. Eure Wunsch-Version hat die passiven Skills Flame Emperor und Motivational Leader . Verteidigung und Angriff sind recht ausbalanciert.

Blazamuts beste Qualität? Es ist super effektiv gegen Gegnergruppen.

Die Stats von Blazamut

3. Anubis

Anubis macht es sich auf Platz drei bequem. Ihr könnt es schon auf Level 25 einsammeln oder sogar züchten. Auch wenn es recht früh in eurem Team sein kann, ist es sehr mächtig: Es hat eine sehr gute Verteidigung und ist besonders effektiv im Kampf gegen einzelne Gegner. Aber auch seine AOE-Angriffe sind nicht schlecht.

Wie erwähnt könnt ihr Anubis züchten. Aber die mächtige Guardian of the Desert -Version findet ihr inmitten der Wüste – es ist ein Alpha-Boss.

Die Stats von Anubis

2. Jetragon

Platz 1 und 2 könnten auch vertauscht sein – laut KhrazeGaming kommt es auf die Präferenz des Spielers an. Er hat aber Jetragon auf Platz 2 gesetzt.

Dieses Drachen-Pal ist super mächtig, eines der schnellsten Pals im ganzen Kader. Es kann als fliegendes Mount genutzt werden und ist stark gegen Gegner des Typen Dunkelheit.

Achtung: Auch hier wollt ihr die besondere Version, die es am Berg Obsidian gibt. Es hat die passiven Merkmale Legend und Divine Dragon .

Die Stats von Jetragon

1. Frostallion

Auf Platz 1 befindet sich Frostallion. Dieses Pal nutzt Eisangriffe, weswegen es insgesamt noch einmal effektiver ist als Jetragon – daher die Platzierung. Wenn es angreift, verwendet es meist Blizzard Spike zuerst. Das lähmt die Gegner für einen Moment. Daraufhin legt es mit einem Crystal Wing nach – eine fast unschlagbare Kombo.

Dazu kommt, dass die Kombination aus Angriffswert und Defensive einfach hervorragend ist. Ihr sucht die Sonderversion in der Eisregion mit den passiven Merkmalen Legend und Ice Emperor .

Die Stats von Frostallion

Die Top 10 auf der Karte

Auf der Map haben wir euch die Top 10 Schadens-Pals eingezeichnet.

Laut KhrazeGaming könnt ihr viele der Pals auch züchten – Anubis zum Beispiel. Allerdings lohnt es sich, die Sonderversionen zu fangen, da ihre passiven Merkmale euch einen absoluten Vorteil verschaffen.

Vermisst ihr auf der Liste noch ein bestimmtes Pal? Wenn ja, welches? Schreibt es uns in die Kommentare.