Palworld: Bushi finden und fangen – Besucht diese Fundorte

Ihr wollt Bushi in Palworld finden? Wir zeigen euch die Fundorte der normalen Form und der Alpha-Form in der Übersicht.

In Palworld könnt ihr die verschiedensten Pals finden und fangen. Manche gibt es nur an bestimmten Fundorten. Andere trefft ihr häufiger. Das feurige Pal Bushi gehört zu den besonderen Funden. Es verfügt über starke Angriffe und kann außerhalb von Kämpfen auch in euren Lagern richtig hilfreich sein.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wie ihr Bushi findet und fangt.

Fundorte von Bushi in Palworld

Ihr könnt Bushi, das Pal mit der Nummer 72, in der Wildnis, in Raids auf euer Lager und seine Alpha-Form in Dungeons finden. Die Alphas sind Boss-Versionen der verschiedenen Pals.

Hier findet ihr Bushi: Wenn ihr auf der Suche nach normalen Bushi seid, dann schaut bei den Vulkanen im Nordosten oder im Südwesten der Map. Besonders im Südwesten der Karte am Strand könnt ihr es finden. Wilde Bushi mit Level 33 oder 34 sind dort anzutreffen. Ihr solltet also mindestens knapp unter diesen Leveln sein, wenn ihr dorthin reisen und Bushi fangen wollt.

Fundort von Bushi in Palworld

Hier findet ihr Alpha Pal Bushi: Wenn ihr auf der Suche nach der Alpha-Form von Bushi seid, dann müsst ihr zum Dungeon „Sealed Realm of the Swordmaster“ reisen. Den findet ihr im Südwesten. Folgt der Straße beim Wind Swordsman Reign Teleport, bis ihr bei einem Schrein ankommt.

Wenn ihr mit dem Schrein interagiert, könnt ihr das Dungeon betreten und dort den Kampf gegen Bushi starten.

Bushi bekämpfen und fangen

So funktioniert es: Da Bushi zum Typ Feuer gehört, eignen sich vor allem Wasser-Pals als Angreifer. Wenn ihr ein paar davon bei euch habt, sollte der Kampf kein Problem sein. Nehmt am besten keine Pals des Typs Pflanze mit, denn seine Feuerattacken sind gegen Pflanze sehr effektiv.

Der Kampf ist recht schwierig und ihr müsst euch bemühen, den Attacken von Bushi auszuweichen.

