Palworld: Pals fangen – Alles zu Pal-Sphären und Fangchancen

Je höher eure Fangchance, desto sicherer ist es, dass das gewünschte Pal in der Sphäre bleibt. So könnt ihr sie erhöhen:

Eure ersten Pals werdet ihr in normalen Pal-Sphären fangen. Es gibt aber noch so einige weitere, die ihr im Laufe des Spiels freischalten und nutzen könnt:

Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Die Pals in Palworld sind das Herzstück des Survival-Shooters: Sie erleichtern euch alles von Ressourcen sammeln über Reisen bis hin zu Kämpfen. Damit euch zukünftig kein Pal mehr entgehen kann, haben wir hier unseren Guide zu allem, was das Fangen von Pals angeht.

