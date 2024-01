Spieler in Palworld leiden kurz nach dem Release unter Cheatern – Die Entwickler entschuldigen sich, bringen Lösung

Palworld ist kaum eine Woche im Early Access erhältlich und schon kämpfen die Spieler mit Cheatern im Online-Modus. Die Probleme sind so gravierend, dass sich Entwickler Pocket Pair auf Steam entschuldigt und direkt einen neuen Patch released.

Was für Probleme haben die Spieler? Auf mehreren Social Media Plattformen schreiben die Palworld-Gamer über ihre Probleme mit Cheatern. Ein größeres Problem ist, dass es einigen Spielern möglich zu sein scheint, die Pals anderer Leute zu klauen.

reddit-User Ironmeme420 postete ein Video, in dem zwei andere Spieler sein Lager besuchen. Deren Avatare greifen die arbeitenden Pals an und werfen schwarze Palsphären auf sie. Mehr und mehr Pals verschwinden, während Ironmeme420 hilflos zusehen muss. Ähnlich erging es redditor Atheist_Kitten, der von ähnlichen Geschehnissen in seinem eigenen Post schreibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Das Video von Ironmeme420

Tatsächlich gibt es aktuell keine legal erhältliche oder craftbare schwarze Palsphäre im Spiel. Ein Kommentator vermutet allerdings die sogenannte Radar Sphere , zu Deutsch Radarsphäre . Mit dem Item lassen sich die Pals anderer Spieler fangen, auch wenn die Chancen gering sind. Momentan ist die Radar Sphere noch nicht im Spiel implementiert und nur durch Datamining überhaupt entdeckt worden.

Ein zweites Problem sind Spieler, die ihre Mitspieler töten: Aktuell unterstützt Palworld noch kein PvP. Allerdings ist das ein Feature, dass Pocket Pal auch laut der aktuellen Roadmap zeitnah implementieren möchte. Auf reddit berichtet User Desperate-Painter152 davon, auf dem Server EU 0101 von zwei anderen Spielern getötet worden zu sein.

Wieder ein anderer User, wigglin_harry, bittet die Community in seinem Post um Hilfe: Er suche nach Hacks für Palworld, damit er es den Hackern auf seinem Server Heim zahlen kann. Laut ihm spawnte ein fremder Spieler vor ihm und schaffte es innerhalb von Sekunden eine Unmenge an Items um sich herum erscheinen zu lassen.

Die Spieler leiden und der Entwickler reagiert

Wie reagierte der Entwickler? Pocket Pair, die Firma hinter Palworld, reagierte am 25. Januar 2024 auf die Probleme. In einem Post auf Steam wenden sie sich an die Spieler:

Es ist bestätigt, dass einige Spieler auf den offiziellen Servern betrügen. Wir werden ein Patch aufspielen, sobald es fertig ist. Gleichzeitig ist es schwierig, Cheaten sofort und komplett zu verhindern. Wir werden unseren Fokus noch mehr auf Sicherheit legen und versuchen, eine Spielumgebung zu schaffen, in der jeder mit ruhigem Gewissen spielen kann. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Spielern, die von diesem Vorfall betroffen sind. Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung von Palworld. Pocket Pair via Steam, 25.01.2024

Wie gut stehen die Chancen auf einen zeitnahen Patch? Tatsächlich veröffentlichte der Entwickler im Laufe des Tages bereits Patch 0.1.3.0. Darin enthalten sind die folgenden Hauptveränderungen:

Ein Fehler, durch den der Ladebildschirm dauerhaft angezeigt wurde, wurde behoben.

Ein Bug, durch den das Weltendatum nicht korrekt angezeigt wurde, wurde behoben.

Textfehler wurden angepasst.

Es wurden Maßnahmen gegen verschiedene Cheats und Exploits eingeführt

Vermutlich sind die auf reddit besprochenen Probleme (gestohlene Pals, ungewolltes PvP, etc.) von den Maßnahmen gegen Cheats und Exploits betroffen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Maßnahmen von Pocket Pair dauerhaft ausreichen, um die Spieler vor Cheatern zu schützen.

Grundsätzlich ist es schwer, Cheater bzw. Hacker in Online-Spielen in ihre Grenzen einzuweisen. Dass die Palworld-Entwickler jedoch so schnell reagieren spricht nur für sie und ihr Engagement, das Game zu einem für alle angenehmen Erlebnis zu machen. Viele Spieler brauchen auch gar keine Exploits, um Spaß im Spiel zu haben: Palworld: Spieler grillen schwierigen Boss, die Entwickler finden es „genial“