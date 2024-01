Palworld zeigt neue Roadmap und Spieler lieben eine Besserung besonders

Die Roadmap von Palworld zeigt, was für das Spiel als Nächstes für Updates und Patches auf dem Plan stehen. In der Community herrscht Freude über das, was die Planung zeigt.

Was zeigt Palworld? Nach dem Release am 19. Januar 2024 veröffentlichte das Team bereits fünf Tage später eine Roadmap mit dem, was die Spieler als Nächstes erwartet. Eingeteilt ist die Übersicht in kritische Probleme, Verbesserungen, die schnell eingebaut werden sollen und eine Aussicht auf das, was in zukünftigen Updates passieren soll.

Wir zeigen euch hier die Roadmap und geben einen Einblick in die Reaktionen der Community.

Palworld Roadmap vom 24. Januar 2024

Das ist die Roadmap:

Die offizielle Roadmap von Palworld vom 24. Januar 2024

Kritische Probleme: Es wurden einige Bugs erkannt und gemeldet, die jetzt mit Priorität behoben werden

Es wurden einige Bugs erkannt und gemeldet, die jetzt mit Priorität behoben werden Manche Spieler bleiben im Ladebildschirm hängen, wenn sie eine Welt betreten wollen

Verbesserungen, die schnell eingebaut werden sollen:

Wichtige Verbesserungen Tastenbelegung

Verbesserungen bei der grundlegenden KI der Pals und deren Wegfindung

Updates für die Zukunft:

PvP

Raid-Bosse (als Endgame-Inhalt)

Pal-Arena (PvP für die Pals)

Crossplay für Steam und Xbox

Verschiedene Verbesserungen für Xbox-Features

Server-Transfer und Zusammenlegungen

Verbesserungen beim Bau-System

Neue Inseln, Pals, Bosse und Technologien

Daten oder Zeiträume, wann diese Änderungen und Verbesserungen im Spiel eingebaut werden, gibt es bisher nicht. Klar ist die Priorität auf das Ausbessern von Bugs und Problemen sowie der KI. Dazu schreibt das Team auf Steam:

Wir möchten euch gerne unsere Roadmap für Palworld vorstellen.

Die Verkaufszahlen haben die Erwartungen des Entwicklerteams bei weitem übertroffen, und wir haben derzeit viele Probleme, die unter anderem auf eine übermäßige Überlastung des Zugangs zurückzuführen sind.

Wir werden uns zunächst um die Behebung dieser Probleme kümmern und uns dann an die Implementierung neuer Spielfunktionen machen.

Wir danken euch für euer Verständnis.

So reagiert die Community

Das kommt gut an: Generell freuen sich Spieler darüber, dass das Team trotz des Überraschungserfolgs und den damit verbundenen Problemen sowie einem Notfallmeeting die Zeit für Kommunikation mit den Spielern findet. Doch vor allem ein Punkt wird in den Kommentaren immer wieder aufgegriffen:

„Ja, die Pal-KI braucht wirklich einige Verbesserungen“, schreibt ein Spieler auf Reddit. Oft bleibt die KI an Strukturen hängen oder geht komische Wege, um die Aufgaben zu erledigen. Auch beim Transport von Dingen gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. So schreibt Spieler LuminousShot: „Der Transport von Gegenständen braucht eine KI-Verbesserung. Ich habe es getestet, und wenn nur einzelne Gegenstände auf dem Boden liegen, z. B. ein Stapel mit der Größe 1, tragen die Pals nur einen Gegenstand, unabhängig von ihrer Transportstufe. Das ist wirklich schlecht für Ranches und Bergbau-Außenposten.“

Viele Nutzer in den Kommentaren sehen die Priorität der Roadmap sehr positiv. MortalJohn sagt: „Solide Kommunikation. Trifft alles, was ich persönlich von ihnen will, in der richtigen Reihenfolge. Ehrlich gesagt, ein Volltreffer.“

Doch es gibt auch Nutzer, die bemängeln, dass der Begriff „Roadmap“ für die wenigen gezeigten Inhalte sehr wohlwollend genutzt wurde.

Wie seht ihr das? Gefällt euch der Ausblick auf die Roadmap oder haben die Entwickler etwas ganz Wichtiges gar nicht erwähnt?

Wir fragten einen Anwalt, ob Nintendo das Spiel Palworld erfolgreich verklagen könnte