„Wir hatten ein Notfall-Meeting“ – Palworld erreicht mehr als 700.000 gleichzeitige Spieler, überfrachtet die Server

Manchmal trauen die potenziellen Käufer dem Hype nicht so recht und wollen sich vor dem Kauf lieber ein Bild machen, indem sie anderen beim Spielen zusehen. Hat da jemand „The Day Before“ gesagt? Bei Palworld sieht die Situation bislang jedoch deutlich positiver aus, als bei der gescheiterten Survival-Hoffnung. Was Palworld in weniger als 24 Stunden bereits erreicht hat, seht ihr hier:

So erfolgreich ist Palworld: Bereits vor dem Early-Access-Launch zeichnete sich ab, dass das abgefahrene Survival-Spiel ein Erfolg werden könnte, als es die Twitch-Charts eroberte . Solche Zahlen lassen sich jedoch nicht immer so einfach auf den kommerziellen Erfolg eines Spiels übertragen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to