Palworld scheint der 1. Twitch-Hit 2024 zu werden – Und das „Pokémon mit Knarren“ ist noch wilder, als alle dachten

Das Survival-Spiel Palworld geht am 19. Januar 2024 in den Early Access auf Steam und Xbox. Bereits jetzt zeigen Streamer auf Twitch, was Spieler erwartet und das „Pokémon mit Knarren“ sieht wirklich abgefahren aus.

Was ist das für ein Spiel? Palworld ist ein Survival-Shooter, den das Internet liebevoll „Pokémon mit Knarren“ getauft hat. Im Gegensatz zu anderen Monster-Sammlern sollt ihr eure „Pals“ nicht nur in den Kampf schicken, sondern sie auch in Fabriken für euch schuften lassen und sogar essen können.

Diese abgefahrene Mischung macht viele neugierig und verschafft Palworld einen Platz unter den meistgewünschten Spielen auf Steam. Am 19. Januar 2024 startet das Survival-Game in den Early Access, doch bereits jetzt hat es tausende Zuschauer auf Twitch.

Twitch-Hit mit Menschenhandel und Vogel-Hintern

Wie läuft Palworld auf Twitch? Palworld schickt sich an, schon vor Release zum Hit auf Twitch zu werden. Einige größere Streamer wie Rubius, der „spanische xQc“, und der Shooter-Streamer Lirik zeigen das Spiel bereits vor Zehntausenden Zuschauern (via sullygnome).

Zur Spitze hatte Palworld sogar etwas mehr als 104.000 gleichzeitige Zuschauer. Damit spielt es derzeit in einer Liga mit alteingesessenen Titeln wie Escape from Tarkov und Rust. Zwischenzeitlich ging der irre Survival-Shooter sogar Kopf an Kopf mit Fortnite. Aktuell steht es auf Platz 16 der Spiele mit dem höchsten Zuschauer-Peak der letzten 3 Tage (via sullygnome).

Wie sind die ersten Eindrücke? Um es kurz zu sagen: komplett abgefahren. Mit mehr als 27.000 Aufrufen zeigt der derzeit meistgesehene Clip, wie der Streamer „Coney“ zu seiner Überraschung statt eines Hühnchens kurzerhand einen Menschen fängt.

Das Spiel teilt ihm zwar unmittelbar mit, dass diese Praktik als moralisch verwerflich angesehen wird, hindert ihn jedoch nicht daran, den gefangenen Menschen beim nächsten Händler zu verkaufen. Coney hat somit bereits die erste „Meta“ im Spiel entdeckt: Menschenhandel (via Twitch).

Wem das zu unethisch ist, der kann seine Gefangenen aber auch einfach zu Fleisch verarbeiten (via Twitch).

Andere Clips zeigen die Verwendung von Pals als Flammenwerfer oder als bizarrer Granatenwerfer – keine Punkte, wenn ihr erraten könnt, woher die explodierenden Eier kommen:

Ein Faktor, der zur Popularität von Palworld auf Twitch beiträgt, dürfte neben der Vorfreude der Spieler auch die Neugier sein, ob das überhaupt ein echtes Spiel ist. Schließlich dürfte vielen noch die Erinnerung an The Day Before in den Knochen stecken, das vom einst meistgewünschten Spiel auf Steam zum vermeintlichen „Scam des Jahres“ wurde.

Es ist also wenig verwunderlich, dass potenzielle Spieler sich erstmal ein Bild vom Game machen wollen. Davon abgesehen sind die absurden Clips aber auch wirklich verdammt unterhaltsam.

Wie seht ihr das? Wollt ihr Palworld zum Launch eine Chance geben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wenn euch Palworld doch etwas zu abgefahren ist und ihr eher auf den klassischen Überlebenskampf aus seid, haben wir hier für euch die 25 besten Survival-Games 2024 für PlayStation, PC und Xbox.