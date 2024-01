Palworld: Die 7 besten Tipps, die ihr zum Start kennen solltet

Palworld ist auf Steam gestartet. MeinMMO stellt euch die besten Tipps zum Start von Palworld vor, die ihr kennen solltet.

Palworld ist gestartet. Doch wie überlebt man am besten und was sollte man zum Start am besten machen? MeinMMO stellt euch eine ganze Reihe von Tipps und Tricks vor, die euch durch den Alltag in der Welt von Palworld helfen sollen.

Fangt alles, was euch über den Weg läuft

Grundsätzlich solltet ihr alle Pals fangen, die euch über den Weg laufen. Denn das gibt euch insbesondere am Anfang die meisten Erfahrungspunkte. Einen besonderen EP-Bonus bekommt ihr für die ersten 10 Pals einer Sorte.

Das Fangen von Pals gibt euch außerdem deutlich mehr Erfahrungspunkte, als wenn ihr Gegenstände herstellt oder Pals bzw. Wilderer tötet. Wollt ihr zügig leveln, dann solltet ihr euch in den ersten Spielstunden auf das Fangen konzentrieren und nicht alles erschießen, was euch über den Weg läuft.

Es ist (fast) egal, wo ihr eure erste Basis hinsetzt

Macht euch nicht zu große Gedanken, wo ihr eure erste Basis hinsetzt. Denn im späteren Spielverlauf könnt ihr Produktionsgebäude wie einen Holzfäller und einen Steinbruch platzieren, die euch von den natürlichen Rohstoffen unabhängig machen.

Falls ihr euch zu Beginn dennoch strategisch günstig platzieren möchtet: Zu Beginn benötigt ihr vor allem Holz, Stein und Paldium. Paldium braucht ihr, wenn ihr Pal-Sphären (die „Pokébälle“ in Palworld) herstellen möchtet.

Solltet ihr dennoch unzufrieden sein, könnt ihr eure Basis auch jederzeit verschieben und neu aufbauen. Aber Vorsicht: Beim Verschieben bleiben alle eure Gebäude am alten Platz stehen. Gebäude, die nur mit der Basis funktionieren, werden zerstört und ihr bekommt eure Ressourcen zurück.

Ein praktischer Tipp, der uns am Anfang geholfen hat: Baut eure Basis an einer Steilklippe oder auf einer Erhöhung. Die gegnerische KI und ihre Wegfindung sind teilweise so schlecht, dass sie dann die Erhöhung nicht hochklettern kann und ihr mit dem gegnerischen Raid kurzen Prozess machen könnt. Das gilt vor allem für menschliche Wilderer.

Achtet auf die Grundfertigkeiten und passiven Fähigkeiten eurer Pals

Alle Pals haben unterschiedliche Fähigkeiten. So sind einige etwa darin gut, Pflanzen anzupflanzen und andere eignen sich eher als Holzfäller. Achtet darauf, viele verschiedene Fähigkeiten in eurer Basis zu nutzen, damit eure Produktion am Laufen bleibt.

Ein weiterer Tipp: Achtet auch auf die passiven Fähigkeiten. Diese gibt es in drei Stufen, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Diese werden den Pals immer zufällig zugeordnet. Im Normalfall kann es bis zu zwei Traits pro Pal geben. Manche besitzen aber keinen oder nur einen Trait.

Besonders praktisch sind Fähigkeiten wie etwa „Workaholic“, wodurch der Pal 30 % schneller arbeitet. Andere passive Fähigkeiten wie „Faul“ reduzieren die Geschwindigkeit um 10 %.

Fangt jedes glänzende Pal, welches ihr finden könnt

Glänzende Pals sind mehr oder weniger die Shinys aus der Pokémon-Welt: Neben dem Namen des Pals taucht dann auf der Karte auch ein kleines Sternchen-Symbol auf, welches auf die Seltenheit hinweist.

Die glänzenden Pals sind größer als normales Pals und haben viel mehr Lebenspunkte als die Standard-Varianten. Sie haben auch immer sehr starke passive Fähikeiten, die mit Stufe 3 gleich auf der höchsten Stufe sind. Das bringt euch starke Vorteile für eure Basis oder im Kampf.

Tagsüber und nachts tauchen verschiedene Pals auf

In Palworld könnt ihr euch entscheiden, euch nachts ins Bett zu legen und einfach die Nacht zu überspringen, weil eure Pals ebenfalls schlafen und nicht arbeiten. Es kann sich aber in einigen Fällen lohnen, dennoch draußen herumzulaufen. Denn einige Pals, etwa das lilafarbige Deadream, tauchen nur in der Nacht auf und lassen sich nur nachts fangen.

In einigen Fällen tauchten aber nachtaktive Pals auch am Tag auf. Hierbei dürfte es sich jedoch um einen Bug gehandelt haben.

Nachts könnt ihr Geheimnisse besser entdecken

Ein weiterer Vorteil der Nacht: In der Nacht ist es so dunkel, dass die sogenannten Lifmunk-Statuen sehr gut zu erkennen sind. Denn diese leuchten hellgrün und sind dadurch nachts sehr gut zu sehen. Auf diese Weise könnt ihr diese oder auch Schnellreisepunkte schneller ausfindig machen.

Solltet ihr Probleme haben, die kleinen Statuen zu finden, dann nutzt den Vorteil der Dunkelheit.

Sammelt alles ein, was leuchtet und glitzert

Wenn ihr etwas Leuchten und Glitzern seht, dann solltet ihr es auf jeden Fall einsammeln. Dabei kann es sich um verschiedene Dinge handeln, die euch Vorteile verschaffen:

Viele Ressourcen, etwa Steine oder Holz liegen am Boden herum und warten nur darauf, von euch eingesammelt zu werden.

Ihr könnt auch Fertigkeitsfrüchte sammeln, mit denen ihr euren Pals neue Fertigkeiten beibringen könnt.

Die grün leuchtenden Figuren auf Sockeln sind sogenannte Lifmunk-Statuen, die euch an der Statue der Kraft Vorteile beim Fangen bringen.

