In Palworld könnt ihr 5 Werte steigern. Doch was lohnt sich davon am meisten? MeinMMO erklärt euch, was sich am meisten lohnt.

Wann bekomme ich Skillpunkte? Mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr einen wertvollen Skillpunkt, den ihr auf eure Fähigkeiten verteilen könnt. Der höchste Level ist 50. Wie ihr besonders schnell in Palworld leveln könnt, lest ihr auf MeinMMO.

Kann ich Skills zurücksetzen? Ja, mit Level 43 könnt ihr eine Medizin freischalten, die eure Werte zurücksetzt. Bis dahin solltet ihr jedoch vorsichtig sein, in welche Werte ihr eure Punkte investiert.

Welche Werte gibt es? Derzeit gibt es 6 verschiedene Werte, von denen ihr wiederum 5 steigern könnt:

Gesundheit: Beschreibt, wie viele Trefferpunkte ihr habt.

Stamina: Wie viel Ausdauer ihr im Spiel besitzt.

Gewicht: Erklärt, wie viel ihr tragen könnt, bevor ihr überlastet seid.

Arbeitstempo: Wie schnell ihr Dinge baut oder Gegenstände herstellt.

Angriff: Beschreibt, wie viel Schaden ihr bei Gegnern verursacht.

Verteidigung: Erklärt, wie viel Schutz ihr besitzt. Diesen Wert könnt ihr nicht mit Punkten steigern.

Palworld: Die beste Skillung und die besten Werte

Welche Werte sollte ich steigern? Die Werte, die ihr am meisten steigern solltet, sind Gewicht, Stamina und Gesundheit und das hat folgende Gründe:

Gewicht: Vor allem am Anfang ist es hilfreich, wenn ihr viel Zeug mit euch tragen könnt. Vor allem Dinge wie Eisenerz, Holz und später Schwefel benötigen viel Platz. Dadurch müsst ihr seltener zurück zum Lager. Das Pal Cattiva erhöht euer Gewicht nur temporär, solange ihr es ausgerüstet habt.

Vor allem am Anfang ist es hilfreich, wenn ihr viel Zeug mit euch tragen könnt. Vor allem Dinge wie Eisenerz, Holz und später Schwefel benötigen viel Platz. Dadurch müsst ihr seltener zurück zum Lager. Das Pal Cattiva erhöht euer Gewicht nur temporär, solange ihr es ausgerüstet habt. Stamina: Ebenfalls wichtig, da Stamina beeinflusst, wie lange ihr rennen, angreifen oder Ressourcen abbauen könnt. Je mehr ihr davon habt, desto länger haltet ihr durch. Und für’s Gleiten ebenfalls praktisch.

Ebenfalls wichtig, da Stamina beeinflusst, wie lange ihr rennen, angreifen oder Ressourcen abbauen könnt. Je mehr ihr davon habt, desto länger haltet ihr durch. Und für’s Gleiten ebenfalls praktisch. Gesundheit: Wichtig, damit ihr nicht so schnell erledigt werdet. Später könnt ihr zusätzlich einen starken Schild verwenden, Lebenspunkte solltet ihr dennoch nicht unterschätzen. Der Schild schützt euch etwa nicht vor Fallschaden.

Die höchste Priorität solltet ihr auf Stamina und Gewicht legen und auch immer wieder Punkte in Gesundheit investieren.

Welche sollte ich vernachlässigen?

Angriff: Der Wert lohnt sich kaum, da die 10 Schadenspunkte, die ihr pro Punkt mehr macht, kaum eine Rolle spielen. Spätestens dann, wenn eure Waffen mehrere hundert Schadenspunkte auf einmal machen.

Der Wert lohnt sich kaum, da die 10 Schadenspunkte, die ihr pro Punkt mehr macht, kaum eine Rolle spielen. Spätestens dann, wenn eure Waffen mehrere hundert Schadenspunkte auf einmal machen. Arbeitstempo: Am Anfang vielleicht ein interessanter Bonus. Später spielt es für eure Basis keine Rolle mehr, da euer Wert die Werte der Pals nicht beeinflusst. Und da eure Pals hauptsächlich arbeiten, solltet ihr den Wert nicht steigern.

Warum sollte man das tun? Die meiste Zeit überlasst ihr euren Pals die harte Arbeit im Lager und auch im Kampf übernehmen eure Pals einen großen Teil der Arbeit. Euer Schaden ist vor allem von der Waffe (und dem Pal) abhängig, welche ihr auswählt.

Stamina und Gewicht sind die einzigen Werte, die starke Auswirkungen auf euren Alltag im Spiel haben. Lebenspunkte helfen euch, länger zu überleben.

Alle Guides zu Palworld: Ihr sucht nach weiteren Tipps, Tricks und Hilfestellungen zu Palworld? Dann schaut bei MeinMMO vorbei. Wir begleiten das Spiel bei uns für euch und haben alle Guides, die euch helfen sollen, in einer übersichtlichen Liste für euch gebündelt. Hier findet ihr alles auf einen Blick:

Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht