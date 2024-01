Ihr spielt Palworld auf Steam oder der Xbox und wollt besonders schnell leveln? MeinMMO verrät euch, wie ihr viele Erfahrungspunkte sammeln könnt, um schnell aufzusteigen.

Wofür braucht man Erfahrung? Mit Erfahrung steigert die Level von euch und euren Pals. Je höher euer Level, desto mehr Technologien und Gebäude könnt ihr freischalten. Viele Gebäude benötigt ihr, wenn ihr euer Lager verbessern möchtet. Obendrein bekommt ihr einen Statuspunkt beim Levelaufstieg, den ihr verteilen könnt.

Was ist der höchste Level? Das maximale Level in Palworld ist derzeit 50 und gilt sowohl für euren Charakter als auch für alle Pals.

Warum ist der Level wichtig? Ihr könnt bestimmte Gebäude und Fähigkeiten im Technologie-Baum erst freischalten, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt. Eure Pals werden immer auf euer Level heruntergestuft und können nicht stärker als ihr sein.

Servereinstellungen anpassen für mehr EP

Die einfachste und schnellste Methode: Passt euren Server so an, dass ihr mehr Erfahrungspunkte bekommt. Das könnt ihr sowohl mit einem neuen Server als auch mit einem bestehenden Spiel machen. Dafür geht ihr auf die Einstellungen und passt den Wert entsprechend an.

Der normale Wert liegt bei 1. Ihr könnt diesen Wert auf bis zu 20 erhöhen, dann bekommt ihr rasend schnell Erfahrungspunkte. Das Spiel dürfte dann aber auch sehr schnell zu einfach werden. Im schlimmsten Fall verderbt ihr euch damit selbst den Spielspaß, wenn ihr ein wenig Anspruch haben wollt.

Die Option „EP-Erhalt“ könnt ihr beliebig anpassen. Je weiter ihr das nach rechts zieht, desto mehr gibt es.

Pals fangen

Insbesondere zu Beginn lohnt es sich, Pals zu fangen. Denn das gibt am Anfang mit Abstand die meisten Erfahrungspunkte. Einen besonderen EP-Bonus bekommt ihr für die ersten 10 Pals einer Sorte. Das Fangen von Pals gibt euch außerdem deutlich mehr Erfahrungspunkte, als wenn ihr Gegenstände herstellt oder Pals tötet.

Erledigt daher nicht jedes Pal, welchem ihr über den Weg lauft, sondern fangt stattdessen zu Beginn viele Tiere, die ihr seht. Damit könnt ihr euer Level sehr schnell steigern und bekommt so Zugriff auf bessere Fähigkeiten und neue Gebäude.

In der Startzone laufen euch vor allem Chikipi (Hühner) und Lamball (Schafe) über den Weg. Damit könnt ihr zügig leveln, wenn ihr von diesen jeweils 10 Stück fangt. Die Levelstufe der beiden Pals sind auch sehr niedrig.

Mehr zum Thema Palworld: Die 7 besten Tipps, die ihr zum Start kennen solltet von Benedikt Schlotmann

Bosse und Dungeons besiegen

Viele Erfahrungspunkte bekommt ihr ebenfalls, wenn ihr Bosse besiegt oder Raids bekämpft. Diese Vorgehensweise hat aber einen Haken: Bosse und Dungeons sind eher für Spieler mit einer hohen Stufe gedacht. Schafft ihr es dennoch, belohnt euch das mit reichlich Erfahrungspunkten.

Dungeons und Bosse lassen obendrein die seltene Antike Technologie fallen, die ihr benötigt. Alle Tipps zur Antiken Technologie findet ihr auf MeinMMO.

Tipp: Setzt eure Basis in die Nähe eines hochstufigen Gegners und lockt anschließend den Boss-Pal in eure Basis. Alle Pals, die bei euch in der Basis arbeiten, helfen nun, die Basis gegen den Eindringling zu verteidigen. Auf diese Weise könnt ihr die Kampfkraft von einem halben Dutzend Pals oder mehr kombinieren, um den Gegner schnell auszuschalten. Dabei könnt ihr auch die besten Typen mit Stärken und Schwächen kombinieren.

Sollten eure Pals in dem Bosskampf erledigt werden, packt sie später in eure Bank. Hier werden sie dann nach einem Cooldown wiederbelebt.

Mehr zu Palworld: Wenn ihr mehr zum neuen Survivial-Shooter wissen wollt, dann schaut in folgende Übersicht auf MeinMMO: Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um das Spiel für euch zusammengefasst:

Palworld: Release, Plattformen und Roadmap – Alle Infos zum Survival-Shooter