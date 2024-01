Palworld: Entwickeln sich Pals wie in Pokémon?

Entwicklungen oder Evolutionen, wie ihr sie etwa von den Startern oder anderen beliebten Kreaturen in Pokémon kennt, gibt es in Palworld derzeit nicht. Ob das mit einem späteren Update kommt, ist nicht bekannt.

In Pokémon-Spielen können sich Kreaturen traditionell entwickeln. Doch was ist mit Palworld und seinen Pals? MeinMMO erklärt euch, ob sich Pals entwickeln können und welche Alternative es stattdessen gibt. Außerdem erklären wir euch, warum sich das Leveln eurer Pals zusätzlich lohnt.

Wer Palworld spielt, wird gemerkt haben: Pals entwickeln sich nicht. Stattdessen gibt es die Fusion von Pals. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt und was es stattdessen für eine Möglichkeit gibt, eure Pals zu verbessern .

