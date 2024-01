Ihr wollt mit Palword starten, wisst aber nicht, wo ihr eure erste Basis hinsetzen möchtet? MeinMMO hilft euch bei der Auswahl der Position.

Ihr sucht nach einem geeigneten Ort für eure Basis oder sucht nach Tipps, worauf ihr achten solltet? MeinMMO hat wichtige Informationen für euch gesammelt und erklärt euch, worauf ihr achten solltet, damit der Start gut klappt. Die besten Tipps zum Start in Palworld findet ihr in folgendem Artikel.

Tipps und Empfehlung: Hier stellen wir euch ein paar Dinge vor, auf die ihr achten solltet. Wollt ihr direkt unseren Tipp für da beste Lager sehen, dann klickt in der Liste direkt auf die Empfehlung:

Tipp: Seid ihr mit eurer Position unzufrieden, könnt ihr den Ort eurer Basis jederzeit wechseln, indem ihr eure Palbank neu platziert. Beim “Umzug” bleiben die meisten Gebäude jedoch an Ort und Stelle, ihr müsst diese dann am neuen Ort erneut aufbauen.

Platz für eure Basis

Achtet darauf, dass ihr beim Bau eures Lagers viel Platz habt. Denn einige Gebäude, etwa die Viehfarm oder die Zuchtfarm, benötigen enorm viel Platz. Und eure Pals benötigen Betten, die ihr ebenfalls irgendwo platzieren müsst, weil sie sonst unzufrieden werden.

Vermeidet zu enge Gebiete, die von Wasser oder Felswänden umschlossen sind, denn hier gibt es nur wenig Platz und oftmals verweigert euch das Spiel die Baugenehmigung. Sucht am besten ein offenes Gebiet, wo ihr euch ausdehnen könnt und viel Platz für eure Farmen und Produktionen habt.

Schutz und Sicherheit für eure Pals

Falls ihr die Funktion „Raids“ aktiviert habt, bekommt ihr regelmäßig unfreundlichen Besuch von böse Pals oder feindlichen Wilderern. Diese versuchen eure Basis zu zerstören und eure Pals zu töten. Sucht euch daher eine Stelle, die ihr gut verteidigen könnt. Eine Steilwand im Rücken ist zum Beispiel praktisch.

Einige Pals sind außerdem aggressiv und greifen euch bei Sichtkontakt an. Auch in dieser Nähe solltet ihr nicht unbedingt siedeln, denn das könnte böse für eure Basis enden.

Tipp: Wir haben etwa die Erfahrung gemacht, dass die Wegfindung bestimmter Gegner zum aktuellen Zeitpunkt so schlecht ist, dass die Gegner bestimmte Hindernisse wie Steilwände oder kleine Erhebungen nicht überqueren können und dann in Bäumen und Felsen feststecken. Nach einiger Zeit verschwinden die Angriffe von selbst, ihr müsst die Gegner nicht alle besiegen.

Wichtige Ressourcen für den Start eurer Basis

Für eure erste Basis benötigt ihr vor allem Holz, Stein und Paldium. Später kommen dann noch andere Materialien wie Erz, Kohle oder Schwefel dazu. Schaut daher am besten, dass ihr eure Basis so platziert, dass ihr ein Stein- oder zumindest ein Erzvorkommen in der Nähe habt. Ansonsten müsst ihr die Sachen selbst abbauen und könnt die Arbeit nicht euren Pals überlassen.

Tipp: Einen Holzfäller und einen Steinbruch könnt ihr später selbst errichten und könnt euch von vorhandenen Bäumen und Steinen auf der Karte unabhängig machen. Paldium- und Eisenvorkommen sind nur auf der Karte zu finden und können nicht gebaut werden. Andere Ressourcen, wie Nahrungsmittel, Wolle oder auch Getreide, könnt ihr später selbst herstellen.

Schaut, welche Pals in der Umgebung sind

Beobachtet eure Umgebung und schaut, welche Pals sich in der Nähe befinden. Vor allem empfehlenswerte Starter in Palworld wie Lamball, Foxparks, Chikipi und Cattiva sollten in der Nähe sein. In einem hochstufigen Gebiet würden wir euch nicht empfehlen zu siedeln.

Ein paar der besten Pals von Palworld findet ihr bereits in der Startzone, wenn ihr direkt einen guten Start hinlegen möchtet.

Den guten Starter Lamball findet ihr direkt in der Startzone.

Empfehlung für das beste Lager in Palworld

Warum ist das eine gute Option? Eine sehr gute Option für eure erste Basis findet ihr direkt in der Startzone, etwas nördlich vom ersten Schnellreisepunkt:

Auf der einen Seite seid ihr von einem Fluss und einer Steilwand geschützt, müsst euch also nur um eine Seite kümmern, die ihr mit einer Mauer schließen könnt. Dank der Erhöhung könnt ihr auch schnell sehen, ob sich euch Gegner nähern.

Es gibt jede Menge Bäume, die ihr am Anfang für eure Gebäude fällen könnt. Zu Beginn benötigt jedes Gebäude und Werkzeug raue Mengen an Holz.

Zusätzlich gibt es ein großes Erzvorkommen und Paldium in der Nähe des Flusses.

Mit Lamball und Chikipi habt ihr auch gute Starter-Pals in der Nähe, die ihr fangen und nutzen könnt.

In der Nähe gibt es reichlich Pals, die ihr fangen oder besiegen könnt. Pals zu fangen, ist eine hervorragende Möglichkeit, schnell euren Level in Palworld zu erhöhen.

Auf den folgenden Bildern könnt ihr euch den Platz noch einmal genauer ansehen:

Hier befindet sich die Position auf der Karte. Hier seht ihr die beste Option in der Landschaft mit den Ressourcen

