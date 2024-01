Lamball ist vor allem am Anfang eine sehr gute Wahl für eure Basis. Lamball zählen wir auch deswegen zu den besten Startern, die ihr in Palworld finden könnt. Wenn ihr Lamball auf eine Viehfarm setzt, bekommt ihr Wolle, die ihr zu Stoffen weiterverarbeiten könnt. Mit Handwerk, Transport und Farmarbeit hat Lamball zu Beginn auch gleich drei praktische Fähigkeiten für eure Basis dabei.

Direhowl bietet im Vergleich zu anderen Pals eine sehr hohe Geschwindigkeit an. Mit seinen Angriffen kann er gut Schaden austeilen, kommt aber im Kampf nicht an Chillet heran. Wollt ihr jedoch früh im Spiel schnell die Karte überqueren, dann ist Direhowl eine sehr gute Wahl.

Loupmoon findet ihr nur nachts in der Spielwelt und ist oftmals in Rudeln unterwegs.

In Palworld könnt ihr mehr als 100 unterschiedliche Pals finden, fangen und für unterschiedliche Zwecke verwenden: Ihr könnt sie im Kampf verwenden, wo sie an eurer Seite kämpfen oder sie in eurer Basis schuften lassen. Einige bieten sogar die Option, dass ihr auf ihnen reiten könnt. Alle Elemente der Pals mit ihren Stärken und Schwächen erklären wir euch ebenfalls ausführlich auf MeinMMO.

