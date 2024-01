Palworld: Milch finden – So bekommt die Zutat für Kuchen und Nahrung

Holz und Steine findet ihr in der freien Wildbahn, Fasern bekommt ihr, wenn ihr Bäume abholzt als Nebenprodukt zu Holz. Anschließend setzt ihr das gefangene Mozzarina in der Viehfarm ein. Nach einiger Zeit lässt sie dann Milch fallen, die ihr verwenden könnt.

Wo kann man Milch finden? Milch findet ihr derzeit nur bei einem Pal: Mozzarina. Mozzarina sieht wie eine übergroße Kuh aus und lässt sich westlich von eurer Startzone finden. Am einfachsten kommt ihr dorthin, wenn ihr in der kleinen Siedlung den Schnellreisepunkt freischaltet und von dort weiter nach Nordwesten lauft. Mozzarina zählen wir zu den besten Pals, die ihr für eure Basis finden könnt.

So kommt ihr an Milch: Wenn ihr Milch möchtet, dann gibt es derzeit zwei Optionen: Entweder ihr produziert Milch selbst oder ihr besiegt/fangt Pals, die Milch fallen lassen (sogenannter Drop).

Ihr spielt Palworld und sucht nach Milch? MeinMMO verrät euch, wie ihr am schnellsten an Milch kommt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to