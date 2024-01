Palworld: Palsaft finden – Hier bekommt ihr das seltene Material für eure Basis

Für einige Baupläne benötigt ihr in Palworld Palsaft. Wir zeigen euch, wo man das Material finden kann.

Was ist Palsaft? Palsaft ist eine blaue Flüssigkeit, die insbesondere bei späteren Projekten oder Gegenständen häufig eingesetzt wird. Dazu gehören etwa die “Heißen Quellen”, die ihr für das Lager benötigt, Zement und mysteriöser Saft, den ihr herstellen müsst.

So kommt ihr an Palsaft: Wenn ihr Palsaft finden wollt, müsst ihr dafür Pals vom Typus Wasser fangen oder besiegen. Alle Typen und ihre Stärken und Schwächen findet ihr direkt auf MeinMMO. Die Wasser-Pals haben eine Chance, Palsaft fallen zu lassen. Nach einiger Zeit respawnen die Pals wieder und ihr könnt sie erneut besiegen. Ihr könnt sie jedoch auch fangen, was euch vor allem am Anfang jede Menge Erfahrungspunkte gibt.

Pals, die euch Palsaft bringen – Tipps und Fundorte

Welche Pals sind empfehlenswert? Direkt in der Nähe der Startzone findet ihr das Pal Pengullet. Das gehört zum Typ Wasser und Eis. Haltet euch dafür auf der Startinsel Richtung Nordwesten, dann sollten euch mehrere Pals begegnen, die wie Pinguine aussehen.

Links Fuack und rechts Pengullet. Beide Wasser-Pals geben euch Palsaft, wenn ihr sie tötet oder gefangen nehmt.

Zwei weitere Pals vom Typ Wasser, die euch ebenfalls sehr früh begegnen, sind die Pals Fuack (Wasser) und Celaray (Wasser). Fuack sieht wie eine große, blaue Ente aus, Celaray erinnert eher an einen Rochen mit Hasenohren. Diese findet ihr in der Nähe des Strandes direkt an der Küste oder auf der tropischen Insel direkt westlich von eurer Startzone.

Das Pal Celaray ist ebenfalls vom Typus Wasser.

Tipps für den Kampf gegen Wasser: Die große Schwäche von Wasser ist das Element Gras. Wenn ihr so viele Wasser-Pals wie möglich besiegen wollt, dann empfehlen wir euch ein Pal des Typs Gras mitzunehmen. Recht früh begegnet euch das Pal Dinossom.

Wenn ihr die Pals stattdessen fangen möchtet, dann solltet ihr diese erst einmal mit Angriffen schwächen, so könnt ihr sie leichter einfangen.

